A Bicskei TC alakulata esetleges győzelmével megléphet a közvetlen riválisától

A 15. fordu­lóra készülődnek a csapa­tok a Fejér megyei első osz­tályú labdarúgó-bajnokságban. A hétvégi párosítások vendéglátó csapatainak trénereit kértük egy kis esélylatolgatásra, valamint kíváncsiak voltunk arra, milyen benyomásokkal zárták a szakvezetők a hosszú felkészülési időszakot.

2018. március 17., 15.00, Mar­tonvásár

Ercsi Kinizsi (5.)– Sárosd (7.) – ősszel 3–2

Gróf András, az Ercsi Kinizsi vezetőedzője: – Sikerült minden munkát elvégeznünk, és a múlt heti rajtunkra sem lehet panasz, hiszen Polgárdiban magabiztos győzelmet arattunk. Némileg átalakult a keretünk: Hoffmann Roland távozott, Hosszú Péter kevesebbet tud vállalni, leigazoltuk Jerzsabek Botondot a DPASE csapatától kölcsönbe, valamint Schön Dániel érkezett kapusposztra. A keret tagja lett Zsigmond László, aki az utánpótlásban edző, de besegít a felnőttcsapat játékába is. A Sárosd ellen kiegyeznék az őszi végeredményben. Teljesen nyílt mérkőzés lesz, két egyforma képességű csapattal, bízom abban, hogy mi kerekedünk felül ebben a csatában.

2018., március 18., 15.00

Tordas (12.)–Enying (13.) ősszel 0–0

Korolovszky Gábor, a Tordas vezetőedzője: – Megyei szinten a felkészülésünk viszonylag jól sikerült. Sok edzőmérkőzést játszottunk, arra pedig különös figyelmet fordítottunk, hogy sérülésmentesen vészeljük át ezt az időszakot. Két játékos érkezett, Csányi Dávid és Fridrich Dávid, velük feltétlenül erősödtünk. Az Enying ellen agresszív, kemény futballt kérek a csapattól, mindenképpen nyerni szeretnénk. A múlt héten Bicskén is voltak jó pillanatai a csapatnak, erre pedig lehet alapozni.

Lajoskomárom (11.)–Sárbogárd (8.) – ősszel 0–4

Miskovicz Bálint, a Lajoskomárom vezetőedzője: – Tökéletes volt a felkészülésünk, teljesen más kaliberű csapatom van, mint az ősszel volt. Az előző fordulóban Baracson nagyon jó teljesítményt nyújtott a társaság, egyedül a helyzetkihasználásunkon kell javítani. A Sárbogárdnak vissza szeretnénk vágni az őszi nagyarányú vereségért. Jó csapatnak tartom őket, amennyiben úgy játszunk, mint legutóbb, akkor a bogárdiaknak is nemes ellenfelei lehetünk.

Ikarus-Maroshegy (1.)–Baracs (14.) – ősszel 2–1

Gelencsér Tibor, az Ikarus-­Maroshegy edzője: – A felkészülés első periódusában sérülés, betegség, munkahelyi elfoglaltság miatt nem nagyon beszélhettünk érdemi munkáról. Ez aztán az alapozás második felében már javult, nagy valószínűséggel ehhez az is hozzájárult, hogy közösségépítő jelleggel a pénteki edzések után közös pókerpartit vívnak a csapat tagjai. Amióta ezt kitaláltuk, mindenki megjelenik a foglalkozásokon. Lehet, hogy most ebben rejlik az erőnk. Boros Márton az egyedüli érkező, aki munkahelyi kötelezettsége révén került Fehérvárra, és megkeresett bennünket, hogy szeretne nálunk játszani. A Baracs sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabellán elfoglalt helyezésük mutat, ősszel ugyan legyőztük őket, de az is egy nyílt mérkőzés volt. Ebből kiindulva csak akkor lehet esélyünk ellenük, ha mindenki százszázalékkosan koncentrál, és ugyanilyen odaadással küzd.

Mór (4.)–Polgárdi (9.) – ősszel 4–1

Németh Bálint, a Mór vezetőedzője: – Később kezdődik számunkra a szezon, négy és fél hónapja nem játszottunk tétmérkőzést, ki vagyunk éhezve. A tél folyamán Zelizi Patrik Iváncsára, míg Gál Dániel Sárbogárdra igazolt. Az érkezők oldalát nézve jelentősen erősödtünk: Spandler Mátyás Bakonycsernyéről, valamint a Móron jól ismert Kőbányai Levente, Klémán Máté és Cseh Attila érkezett. Otthon mindenképpen jó rajtot várok, ezt a játékosok is átérzik, mivel csak a győzelem elfogadható a Polgárdi ellen.

Martonvásár (6.)–Mezőfalva (10.) – ősszel 2–1

Patkós Csaba, a Martonvásár vezetőedzője: – A felkészülésünk felemásra sikeredett, bízom abban, hogy minél előbb minden rendben lesz. Madaras Ádám visszatért Salgótarjánból, ő biztosan nagy segítségünkre lesz az előrejátékunkban. A Mezőfalva ellen feltétlenül győzelmet várok, annak ellenére, hogy van néhány eltiltottunk. Három meghatározó játékosunk nem lehet ott: Kanyó Richárd öt sárga lapja, Radics Ádám a kiállítása miatt fog hiányozni, rajtuk kívül a sérült Berczi Dániel játéka kérdéses. Ugyanakkor Szilágyi Rolandra számíthatok az eltiltása után. A Gárdony elleni siker nagyon kellett, dícséretet érdemel a csapatom, mert szervezetten és fegyelmezetten játszottunk, és amennyiben egy kicsivel jobb passzban vagyunk fizikálisan, akkor az eredmény akár szebb is lehetett volna számunkra. Teljesen megérdemelten nyertünk, ami jó alapot adhat a vasárnapi mérkőzésünkre.

Bicske (2.)–Gárdony Agárdi Gyógyfürdő (3.) – ősszel 2–0

Móri Tamás, a Bicske vezetőedzője: – Jól kezdtük a tavaszi idényt, ezt várom a rangadón is, győzelemmel folytatnánk. A sérültjeink, betegeink felépülnek, Sötét Dávid, aki egy hónapja esett át ágyékműtéten, már teljes értékű harcos. Ugyan még nem biztos, hogy kezdőként számítok rá, de a kispadon már ott lesz, míg Szilágyi Lászlót a kezdők közé tudom majd nevezni. Nem lesz könnyű a Gárdony ellen, sokpasszos, játékot játszanak, nagyon labdabiztos és gyors játékosokkal, ezért megpróbáljuk őket minél jobban a kapujuk elé szögezni.