Ez a két csapat 2014-ben is összefutott egymással, akkor az elődöntőben mérkőztek meg. Azon a találkozón Messit ugyan sikerült hatástalanítaniuk a hollandoknak, de a fináléba végül Argentína jutott be tizenegyesekkel. Hollandia szövetségi kapitányát ahogy most is, Louis van Gaalnak hívták, a feladat pedig mos tis adott, hiszen Argentína legnagyobb erősségét továbbra is Lionel Messinek hívják.

– Természetesen most is Messire készülünk leginkább, minden csapatban a kreatív játékosok okozhatják a legtöbb galibát . Nyolc évvel ezelőtt Brazíliában tökéletesen hatástalanítottuk, alig ért labdába. Egyértelműen miénk volt a jobb csapat, a tizenegyespárbajban mégis elbuktunk. Sok taktikai elemre már nem emlékszem az összecsapásból, de arra igen, hogy a hosszabbításban pályára küldtem Klaas-Jan Huntelaart, hogy megnyerjük a mérkőzést. Visszagondolva, elég bugyuta döntés volt, az utolsó cserelehetőségemet inkább a tizenegyeseket kiválóan védő Tim Krul beállítására kellett volna felhasználnom – mondta a fifa.com-nak adott interjújában a 71 éves szakember.