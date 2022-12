Nemcsak a kiesés réme fenyegeti a negyeddöntőben szereplő nyolc együttest, hanem több játékosnak arra is nagyon oda kell figyelnie, hogy ne kapjon sárga lapot, ugyanis abban az esetben kihagyná az elődöntőt – aki kiesik, annak meg mindegy. A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szabályzata szerint a világbajnokságon két sárga lapos figyelmeztetés után (is) jár egymeccses eltiltás, az addigi sárgákat a negyeddöntő után törlik. A pénteki-szombati találkozóknak összesen tizenkilenc olyan futballista vág neki, akinek már van egy figyelmeztetése.

A horvátoknál Borna Barisicnek, Mateo Kovacicnak, Dejan Lovrennek és a vezérnek, Luka Modricnak kell ügyelnie arra, hogy lehetőleg ne kapjon sárga lapot. Ellenfelüknél, a braziloknál Éder Militao, Fred és Bruno Guimaraes „veszélyeztetett.”

Az argentin válogatottban két szélső védő, Marcos Acuna, illetve Gonzalo Montiel „sárgás”, a hollandoknál Nathan Ake, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt és Teun Koopmeiners van a listán.

Portugáliának a sérült Danilo Pereira miatt nem kell aggódnia, legalábbis az eltiltása miatt nem, de Rúben Dias, Joao Félix vagy Bruno Fernandes kiesése egyaránt nagy érvágás lenne, miközben Rúben Nevesnek is figyelnie kell. A marokkói csapatból Szofjan Ambrabat, Abdelhamid Szabiri és Roman Szaissz törekszik leginkább arra, hogy ne kapjon lapot.

A címvédő franciáknál mindössze ketten, Jules Koundé, valamint Aurélien Tchouaméni az, akit eltiltás miatt elveszíthetnek az elődöntőre.

Összesen tehát huszonhárom labdarúgó kockáztat eltiltást a negyeddöntőben, és ami talán feltűnő lehet, hogy az angol játékosok hiányoznak a listáról, ugyanis Gareth Southgate együtteséből még senki nem kapott sárga lapot. Ennek miértjét egyébként a The Athletic is boncolgatta. Szerintük részben a válogatott játékstílusa áll a háttérben. A csapat eddig mind a négy mérkőzésén többet birtokolta a labdát ellenfeleinél, illetve labdavesztések után jól támad le, ergo kevesebb az olyan kontra, amelyet taktikai szabálytalansággal kell megállítani, így azon helyzetek száma is csökken, amelyek figyelmeztetést vonhatnak maguk után, valamint az angolok a szerelési kísérletek hatékonyságát tekintve listavezetők a mezőnyben.