„Előrebocsátom, kissé elfogult vagyok Lionel Messivel. A rajt előtt azt mondtam, Argentína a favorit, nem utolsósorban azért, mert ez lesz Messi utolsó világbajnoksága, és a társai is azért küzdenek, hogy aranyéremmel a nyakában búcsúzzon. Ehhez már csak egy lépés hiányzik, de ezt lesz a legnehezebb megtenni. A tét hatalmas Messinek. Csodálatos karrier van mögötte, ám a vb-serleget mindmáig nem emelhette a magasba. A földkerekség egyik legjobb futballistájáról beszélünk, aki még első is lehet az egyenlők között, ha csapatával megnyeri a döntőt. S akkor már a hazájában is egy polcra kerül Diego Maradonával...

Pályafutása legfontosabb meccse lesz a Franciaország elleni. Egy esélye már nyílt arra, hogy világbajnok legyen, azt elszalasztotta, most van még egy lehetősége – egyben az utolsó. Ennélfogva rajta jóval nagyobb a nyomás, mint Kylian Mbappén, aki huszonhárom évesen egyfelől már világbajnoknak vallhatja magát, másfelől ha most nem, a későbbiekben bőven nyerhet még, nem is egyszer.

Argentína játéka jobban függ Messitől, mint Franciaországé Mbappétól. Az argentin játékosok jószerével az összes labdával a csapatkapitányukat keresik, aki már nem fut annyit, mint régen, már nem olyan gyors, mint régen, de még tud úgy futballozni. Spórol az energiájával, a védekezésből alig veszi ki a részét, mintha úgy lenne vele, amíg az ellenfélnél van a labda, pihen. Amikor viszont megkapja a labdát, beindul – amit az elődöntőben művelt, elképesztő volt! Erre azonban rá kell tennie egy lapáttal. Legalábbis ha Argentína világbajnok akar lenni, Messitől annál is jobb teljesítmény kell, amit a horvátok ellen mutatott. Szimplán azért, mert Franciaország jobb, mint Horvátország.

Nem akarom Messire kihegyezni, de voltaképpen minden rajta múlik. Ezzel tisztában van mindenki – értelemszerűen ő is. Kíváncsi vagyok, hogyan kezeli ezt a szituációt. Mentálisan topon van, ugyanakkor fel kell készülnie arra, hogy hiába tisztelik a franciák, „piszkosak” lesznek vele szemben, mindent elkövetnek annak érdekében, hogy kizökkentsék. A feszültség látszik rajta, egy-két katari megnyilvánulása nem azt a jófiút idézte, akit korábban láttunk, de nincs ezzel semmi baj, sőt!

A francia védelem erős, a középpályássor szintúgy, rettentően nehéz lesz Messinek. És ha őt kikapcsolják, bajban lesz Argentína... A másik oldalon más a helyzet, ha az egyébként remeklő, a játékot szemlátomást élvező Mbappét valahogy meg tudják fékezni az argentinok, még mindig ott van Olivier Giroud, Antoine Griezmann és Ousmane Dembélé, arról nem szólva, hogy a francia kispad erősebb, mint az argentin.

Aki szereti a futballt és nem francia, szerintem inkább Argentínának és Messinek szurkol. Így vagyok ezzel én is, a legjobban annak örülnék, ha győztes gólt rúgna. Megérdemelné!”