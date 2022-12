A dél-amerikai csapat 2-2-es rendes játékidő és hosszabbítás után 11-esekkel múlta felül európai riválisát a második negyeddöntőben.

"Ez hihetetlen. A végén nagyon szenvedtünk" - mondta a mérkőzést követően Lionel Messi, az argentinok csapatkapitánya. "Az elején még jól ment. De aztán végül mégis sikerült megcsinálnunk. Egy olyan csapat vagyunk, amely tudja, hogy mit csinál. Nagyon szeretünk nyerni. És nagyon-nagyon szeretnénk megnyerni ezt a világbajnokságot. Lépésről lépésre haladunk előre és élvezzük. Szükségünk volt erre a sikerre."

A 11-esekről szólva a Paris Saint-Germain hétszeres aranylabdás sztárja úgy fogalmazott: "nem gondoltuk, hogy idáig megy a meccs. Az embernek nem szabad hagynia, hogy túlságosan is a hatása alá kerüljön a rúgásoknak. Tudtuk, hogy ha 11-esekre kerül sor, egységesnek kell lennünk".

Az argentinok kapusa, Emiliano Martínez elárulta, hogy óriási érzések kavarognak benne. "Az egész országért, 45 millió argentinért csináltuk ezt. Az elődöntőben vagyunk, szívvel és szenvedéllyel. Hallottam, amit Van Gaal előzetesen mondott, hogy ha 11-esekre kerül sor, előnyben lesznek és ők nyernek. Szerintem jobban tette volna, ha tartja a száját" - mondta a hálóőr.

Louis van Gaal, a hollandok szövetségi kapitánya csalódottan értékelte a meccs utolsó szakaszát. "Egész évben gyakoroltuk a büntetőrúgásokat, aztán elrontottuk. Kár érte. Edzőként szeretek mindent kontrollálni, ezért is kértem a játékosokat, hogy a klubjukban gyakorolják a 11-eseket és ezt meg is tették. De ha kettőt elhibázol, nem nyersz semmit" - mondta a szakember.

Az argentinok az előző vb-n ezüstérmes horvátokkal találkoznak a keddi elődöntőben.