Négy éve az oroszországi tornán nem voltak ott a narancsmezesek, előtte viszont két alkalommal is éremmel térhettek haza: 2010-ben csupán a finálé hosszabbításában maradtak alul a spanyolokkal szemben, 2014-ben pedig a házigazda brazilok elől kaparintották meg a bronzot. Utóbbi tornán a Lionel Messi vezette argentinok az elődöntőben gól nélküli döntetlen után tizenegyesekkel győzték le Hollandiát, aztán a fináléban hosszabbítás után kaptak ki a németektől. Legutóbb nem nyúlt ilyen hosszúra a menetelésük, a későbbi győztes franciák 4-3-ra kerekedtek föléjük a 16 között.

Eddig összesen kilenc alkalommal találkoztak egymással a felek, a transfermarkt adatai szerint négy holland és három argentin siker mellett 2 döntetlen született.

Ezúttal más-más előzmények után várhatják, hogy a Luszaili Nemzeti Stadionban magyar idő szerint pénteken 20 órakor felhangozzon a spanyol Mateu Lahoz sípjele. A holland csapat legutóbb a tavalyi Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében szenvedett vereséget: Budapesten, a Puskás Arénában 2-0-ra kapott ki Csehország legjobbjaitól. Azóta 19 mérkőzést vívott meg veretlenül, közte a teljes vb-kvalifikációs sorozatot, s eddig a katari tornán sem talált legyőzőre: a Szenegál és a házigazda Katar elleni 2-0-s siker között a csoportelsőségbe az Ecuador elleni 1-1-es döntetlen is belefért, a nyolcaddöntőben pedig nem okozott gondot az Egyesült Államok megverése (3-1).

Fokozatosan javuló formát mutat a vb-re 36 meccses veretlenségi szériával érkezett dél-amerikai rivális: a csoportkör nyitófordulójában óriási meglepetésre 2-1-re kikapott Szaúd-Arábiától, hogy aztán Mexikót és Lengyelországot 2-0-ra legyőzve megnyerje csoportját, a 16 között pedig 2-1-es sikerrel ejtse ki az ausztrál együttest.

Az argentin válogatott kétséget kizáróan függ Messi teljesítményétől, aki pályafutása 24. vb-mérkőzésére készül, ezzel egy találkozóra közelítené meg az örökrangsort vezető német Lothar Matthäust. Ugyanakkor amint az ellenfél csapatkapitánya, Virgil van Dijk kiemelte: a holland válogatott nem ellene, hanem Argentína ellen lép pályára.

"Cristiano Ronaldo mellett az elmúlt évtizedek egyik legjobb játékosa a világon. Ő vezeti Argentínát, mindannyian tudjuk, hogy mire képes, ugyanakkor több jó játékos is van a csapatukban, aki a különbséget jelentheti, akikre oda kell figyelni, és mi ezt is fogjuk tenni" - fejtette ki a holland védelem oszlopos tagja. Elárulta: minden eshetőségre, így a tizenegyespárbajra is felkészültek.

Nagy segítséget jelenthet számukra az Oranjét már harmadik periódusban irányító Louis van Gaal tapasztalata: a 71 esztendős szakember a 2014-es világbajnokságon bronzérmet nyert a nemzeti csapattal. A másik kispadon jóval fiatalabb szövetségi kapitány ül, a 44 éves Lionel Scaloni 2018 óta vezeti az Albicelestét, tavaly Copa América-sikerig jutott a válogatottal.

A mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti. A győztes a legjobb négy között a Horvátország-Brazília párharc továbbjutójával találkozik.

Negyeddöntő:

Hollandia-Argentína, Luszail 20.00, v.: Mateu Lahoz (spanyol)

A várható kezdőcsapatok:

Hollandia:

---------

Andries Noppert - Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Ake - Denzel Dumfries, Frenkie de Jong, Marten de Roon, Daley Blind - Davy Klaassen - Cody Gakpo, Memphis Depay

Argentína:

---------

Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Marcos Acuna - Enzo Fernández, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister - Ángel Di María, Lionel Messi, Julian Álvarez