A Paris Saint-Germain futballistája góllal vette ki a részét a sikerből, és több olyan nagyszerű passzt adott, amiből gól születhetett volna, csak éppen Lautaro Martínez több ziccert elrontott. Érdekesség, hogy klub- és válogatott szinten ez volt pályafutása ezredik mérkőzése, és először talált be a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában. Összesen már kilenc vb-gólnál jár, ezzel megelőzte mások mellett Diego Maradonát, Rivaldót, Rudi Völlert, na meg a még szintén versenyben lévő Cristiano Ronaldót. Ha még egyszer betalál a katari tornán, utoléri minden idők legeredményesebb argentin vb-gólszerzőjét, Gabriel Batistutát. Márpedig az embernek az a benyomása, hogy a 35 éves támadó mérkőzésről mérkőzésre egyre jobban és motiváltabban teljesít, így nem lenne meglepő, ha a folytatásban tovább növelné góljai számát.

„Próbáltam élvezni az ezredik mérkőzésemet, boldog vagyok, a győzelemmel tettünk egy újabb lépést a célunk felé – idézte a Marca Lionel Messit. – Már két góllal vezettünk, és eldönthettük volna a találkozót, de utána Ausztrália egy megpattanó lövésből szépített, így nehéz lett a vége, és a végén Emiliano Martíneznek nagyot kellett védenie. A következő találkozó még keményebb lesz, de ez teljesen természetes, mégiscsak egy világbajnoki negyeddöntő vár ránk. Fantasztikus érzés, hogy megoszthatjuk a szurkolóinkkal ezeket a pillanatokat. Tudjuk, hogy sokan mekkora áldozatot hoztak azért, hogy itt lehessenek velünk. Azt is nagyszerű érzés volt látni, ahogy a családom ünnepelte a továbbjutást. Már a gyerekeim is tökéletesen tisztában vannak vele, mit jelent a világbajnokság, és ennek köszönhetően én is egyre jobban élvezem a tornát. Ez az első világbajnokság, amelyet mind a három gyerekem élőben néz, a torna kezdete óta ez jár a fejemben, és ez is óriási motivációt jelent.”

Messi a lengyelek elleni találkozón büntetőt hibázott, a másik három mérkőzésén viszont gólt szerzett, Mexikó ellen gólpasszt is adott. Sokatmondó, hogy az ellenfél szövetségi kapitánya, Graham Arnold is őt méltatta a szombati vereség után.

„Elképesztő, micsoda futballista, a sportág történetének egyik legjobbja – idézte az Olé az 59 éves szakvezetőt. – Óriási erőfeszítést tettünk azért, hogy megfékezzük, de így sem jártunk sikerrel. Játékosként volt szerencsém Diego Maradona ellen futballozni, most pedig edzőként Messi ellen irányíthattam az ausztrál válogatottat. Argentína büszke lehet erre a két kivételes képességekkel megáldott klasszisra.”

Forrás: Nemzeti Sport