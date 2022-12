– Óriási csalódás a belga válogatott kiesése, Belgiumban egyszerűen nem akarják elhinni, ami történt – mondta Kű Lajos többszörös válogatott labdarúgó, aki a belgiumi FC Bruges játékosaként BEK-döntőn is pályára lépett a Liverpool-al szemben. – Eden Hazard bejelentette, hogy visszavonul a válogatottól, Roberto Martinez szövetségi kapitány pedig lemondott. De más, komolyabb változások is láthatóak a Belgiumban történtek, elsősorban a marokkói bevándorlók sorozatos rendbontása miatt. Brüsszelben és Antwerpenben gyújtogattak az utcákon, szanaszét szórtak mindent válogatottjuk győzelmei után. Beszéltem a fiammal és belga barátaimmal is, akik egyhangúan arról számoltak be, hogy az egész ország szinte egy emberként Portugáliának szurkol majd a következő, Marokkó elleni mérkőzésen. Háromszázezer a marokkóiak száma, nagyon sokan közülük randalíroznak, arab kalifátussá akarják alakítani az országot, ki akarják tűzni a marokkói lobogót. Ez óriási változásokhoz vezethet rövidesen, mert úgy tűnik, a belgák végre rájöttek, hogy ez a migráns tömeg soha nem hajlandó beilleszkedni. A változások előszele, hogy soha nem volt olyan népszerű a belga jobboldali, a flamand érdekeket érvényre juttatni akaró párt, a Vlaams Belang. Azok, akik eddig a bevándorlás mellett voltak, hihetetlen módon megváltoztak, mert látják, hogy a muzulmánok képtelenek alkalmazkodni a belga kultúrához. Most jöttek rá, ennyi idő után, de végre azt mondják már, hogy valamit tenni kell. A belga belügyminiszter is jelezte, hogy idáig uraim, ne tovább!

Kű Lajos tagja volt az 1972-es müncheni olimpián ezüstérmes magyar labdarúgó válogatottnak is. Azt mondja, mostanában más lett hazánk megítélése Belgiumban, legalábbis a köznapi emberek szemében nyert új értelmet migrációellenes politikánk igazsága

Fotós: Tihanyi Tamás

Kű Lajos leszögezte, soha eddig nem látott ellenszenv övezi a történteket és az is belátta tévedését, aki eddig szimpatizált a bevándorlókkal. Az első rendbontások a Kanada elleni marokkói győzelem után törtek ki, majd erősödtek, amikor az észak-afrikaiak kiejtették Belgiumot.

– Isten őrizze meg a belgákat attól, hogy ezek egyszer elérjék egy választáson a többséget! – folytatta az egykori székesfehérvári labdarúgó, aki disszidálása után Belgiumban talált új hazára, majd hazatérése után létrehozta az Aranycsapat Alapítványt és mozgalmat indított a Kárpát-medence diáksportjáért. – A belga társadalom, ha későn is, de úgy tűnik, bizonyítottnak látja, hogy a bevándorlók ennyi idő után is képtelenek az alkalmazkodásra. Miközben Kánaánt csináltak nekik. Egyik belgiumi ismerősöm felesége nyugdíjba ment, miután napi négy órát, azaz fél műszakban dolgozott 25 éven keresztül. Most havi 700 euró nyugdíjat kap. De következő a helyzet: ha elmegy például a pakisztáni nagykövetségre és állampolgárságot kér, egy év után pakisztáni állampolgárként, mint migráns 1500 eurót kaphat minden hónapban.

Kű Lajos egyébként Franciaországot és Brazíliát várja a katari világbajnokság döntőjébe, de nagyon tetszik neki Portugália játéka is.

– Az az igazi futball, amit a brazilok művelnek, ahogyan élvezik a játékot – lelkesedett a Videoton és a Ferencváros egykori legendája, akit a brazil foci az Aranycsapat játékára emlékezteti. – Ötletgazdag, sziporkázóan szellemes, arcukon gyermeki örömmel, nagy szívvel és csodálatos színvonalon fociznak. Ezt folytassák csak Neymarral és Vinícius Júniorral az élen mindannyiunk örömére.

De nem feledkezett el Messiről sem, akit jókedvűnek lát, aki fantasztikusan játszik és döntő érdemei vannak Argentína sikereiben. De pozitívan nyilatkozott Ronaldóról is, szerinte őt egyfajta „titkos fegyverként” használja majd a második félidőben a portugál kapitány. De ez semmit sem von le az érdemeiből, hiszen nagyon sokat tett Portugáliáért, miközben az egész világot magas színvonalon szórakoztatja mindkét sztár futballista már sok éven keresztül.

– Sajnálatos, hogy mi magyarok nem tudunk részt venni e nemes vetélkedésben, de bízunk abban, hogy a következő világbajnokságon, 2026-ban, amikor a tornának három észak-amerikai ország, Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok közösen ad otthont , már ott leszünk – zárta értékelését Kű Lajos.