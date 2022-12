A franciáknak nincs könnyű dolguk, hiszen az elmúlt napokban komoly vírusfertőzés söpör végig a kereten, Adrien Rabiot és Dayot Upamecano már a Marokkó elleni elődöntőt is kihagyta, Kingsley Coman belázasodott, ráadásul újabb két játékos, Raphaël Varane és Ibrahima Konaté is kidőlt. Az utóbbi három játékos mellett Aurélien Tchouaméni és Theo Hernández szereplése is kérdéses jelenleg a vasárnapi fináléban.

A felvezető sajtótájékoztatón Didier Deschamps mellett részt vett Franciaország csapatkapitánya, Hugo Lloris is, a kapus kiemelte, Argentína válogatottjában nem csak Messire kell figyelni.

–Argentína történetében mindig is voltak nagyszerű futballisták. Volt Maradona, most pedig Messi. Az argentinok részéről nagyok lesznek az elvárások ezzel a döntővel kapcsolatban. Ez az esemény túl fontos ahhoz, hogy egyetlen játékosra koncentráljunk. Ez egy döntő két nagy nemzet között. Amikor egy ilyen labdarúgóval találkozol, mint Messi, akkor figyelned kell rá, de ez a meccs nem csak róla szól – mondta a sajtó képviselőinek Lloris. – Ami korábban történt, az már a múlt. A saját történelmünket akarjuk írni. A lehető legjobb módon akarjuk befejezni, ám a legnehezebb rész még hátravan. Fel kell készülnünk egy nagy meccsre, minden eshetőségre. Késznek kell lennünk arra, hogy felülmúljuk önmagunkat, hogy a vírusos körülmények, a fáradtság ellenére is tegyünk meg mindent. Be kell fejeznünk a munkát.

A franciák szövetségi kapitánya is kiemelte, hogy a két csapat múltjából nem szabad kiindulni, szerintem minden eshetőségre fel kell készülniük.

– Van három megfigyelőnk van, akik az összes mérkőzést látták. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy pontos információkkal rendelkezzünk holnapra. Argentína változtathat, de mi is. Marokkó az elődöntőben ötfős védelemmel kezdett, amit korábban még nem tett, ez is azt mutatja, hogy minden helyzetre készen kell állnunk.