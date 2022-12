ISMERŐS ÚJ HŐS

A portugál válogatott 6–1-re legyőzte Svájcot a vb nyolcaddöntőjében, a meccsen pedig új nemzeti hős született, a Cristiano Ronaldo helyett lehetőséget kapó Goncalo Ramos ugyanis mesébe illő mesterhármassal vette ki a részét a válogatott győzelméből. Meglehet, Portugáliában nem ismeretlen a 21 éves csatár, hiszen az idén szárnyaló, még veretlen Benfica egyik alapembere, a bajnokság góllövőlistáját is ő vezeti kilenc találattal.

A lisszaboni csapat színeiben áprilisban betalált a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben, így ő lett a Benfica legfiatalabb gólszerzője a torna kieséses szakaszában (a BEK-et nem számítva). Emellett oroszlánrészt vállalt abból, hogy a 2019–2020-as idényben a klub utánpótláscsapata bejusson az UEFA Ifjúsági Liga döntőjébe – nyolc találattal a sorozat társgólkirálya lett –, igaz, a fináléban a Benfica kikapott a Real Madridtól 3–2-re.

Korábban az utánpótlás-válogatottban is jelentős eredményeket ért el: 2019-ben az U19-es, 2021-ben pedig az U21-es csapattal lett ezüstérmes a korosztályos Európa-bajnokságon, előbbin a gólkirályi címet is elhódította.

A felnőttválogatottban sem most mutatkozott be, Fernando Santos már a csehek és a spanyolok elleni, szeptemberi Nemzetek Ligája-mérkőzésre is behívta, de először a vb-t megelőző, Nigéria elleni felkészülési találkozón lépett pályára: a 67. percben André Silvát váltotta, és a 4–0-s portugál sikert hozó mérkőzést egy góllal és egy gólpasszal zárta. Katarban Ghána és Uruguay ellen játszott csereként, vagyis pályafutása során most először lehetett kezdő a felnőtt nemzeti csapatban.

ARANYOLDALAK

A csatár élt a lehetőséggel, egyből beírta magát nemcsak a portugál válogatott, de a világbajnokságok aranyoldalaira is. Huszonegy évesen és 169 naposan ő lett minden idők harmadik legfiatalabb játékosa, aki mesterhármast ért el a vébék történetében – Ramost csak Pelé (17 évesen és 244 naposan, 1958) és a német Edmund Conen (19 évesen és 198 naposan, 1934) előzi meg –, és ő a legfiatalabb portugál futballista, aki a világbajnokság kieséses szakaszában eredményes volt. Előtte egyébként Pauletának (2002-ben Lengyelország ellen) és Cristiano Ronaldónak (2018-ban Spanyolország ellen) sikerült portugál mezben mesterhármast jegyeznie világbajnokságon, Eusébio pedig 1966-ban négy gólig jutott Észak-Korea ellen.

Azt is meg kell említeni, hogy ebben az évezredben Ramosé a világbajnokságok első mesterhármasa a kieséses szakaszban, előtte ugyanis a még csehszlovák Tomás Skuhravynak sikerült a bravúr az 1990-es olaszországi tornán, a Costa Rica elleni nyolcaddöntőben.

Hogy milyen mentalitású játékos Ramos, erről legjobban a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón mondott szavai tanúskodnak: „A legszebb álmaimban sem szerepelt ilyen mesterhármas. Most viszont már a Marokkó elleni negyeddöntő következik, ez a meccs csak eddig a pontig számított, vége, innentől minden energiánkat a következő fellépésre kell összpontosítanunk.”

Forrás: Nemzeti Sport