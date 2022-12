A horvát és a marokkói nemzeti csapat nem ismeretlen egymásnak, hiszen a felek a csoportkörben már összecsaptak egyszer – akkor az F-csoport nyitómérkőzésén nem született gól. Marokkó már azon a mérkőzésen megmutatta, hogy rendkívül szervezett csapata van, a következő két meccsét egyaránt meg is nyerte Belgium és Kanada ellen. Horvátország előbbivel ikszelt, utóbbit legyőzte, így jutott tovább Marokkó mögött a második a helyen.

Futballrajongók milliói szimpatizáltak a kieséses szakasz során a bronzmérkőzés főszereplőivel, hiszen a horvát és a marokkói együttes is erőn felül teljesített – Modricék Japánt és Brazíliát, Zijesék Spanyolországot és Portugáliát küldték haza Katarból. Az elődöntőben már Argentína és Franciaország is túl nagy falatnak bizonyult, így kerültek össze ismét az F-csoport továbbjutói, a tét a bronzérem megszerzése volt.

A találkozó elején igencsak egymásnak estek a csapatok, s nem is kellett sokat várni az első gólra. A 7. percben egy parádés szabadrúgásfigurát mutatott be a horvát válogatott – Majer ívelt lágyan a tizenhatoson belülre Perisicnek, aki egyből középre fejelte a labdát. A tizenegyespontnál Josko Gvardiol érkezett, s remek csukafejessel vette be Bunu kapuját.

A horvátok szinte még ünnepeltek, amikor már jött is az egyenlítés. Zijes jobb oldali szabadrúgásánál borzalmasan ért a labdába Majer, az ötösön belül Asraf Dari pedig fejjel ki is egyenlített.

A gyors gólváltást követően inkább Horvátország előtt adódtak lehetőségek a gólszerzésre, a 18. percben Orsic lövését blokkolták, néhány perccel később Modric bombájánál kellett Bununak védenie. Azért Marokkó is betalálhatott volna újra az első félidőben, ám sem Bufal, sem el-Nesziri nem használta ki a lehetőségét.

Talán sokan már elkönyvelték, hogy 1–1-es állással mehetnek pihenőre a csapatok, a 42. percben viszont Mislav Orsic varázslatos gólt szerzett – a tizenhatos előtt Livaja terelgette a labdát, majd a Dinamo Zagreb támadójának passzolt, aki állítás nélkül fantasztikusan tekert a hosszúba. Bunu nagyot vetődött, de csak beleérni tudott, a labda a kapufáról pattant a jobb, azaz a túlsó alsó sarokba.

A fordulás után szinte azonnal Orsic kísérletezett ismét, lövése viszont El-Jamik derekáról levágódott. A csapatok nagy harcot vívtak egymással a mezőnyben, helyzetek azonban nem igazán alakultak ki a második félidőben. Egészen a 70. percig kell ugranunk, hogy feljegyezzük Vlasic próbálkozását, tizenhét méterről nem találta el a kaput. A hajrában előbb a marokkóiak, majd a horvátok is szerettek volna egy tizenegyest kapni, al-Dzsasszim sípja viszont néma maradt.

Marokkó a hatperces hosszabbítás végén közel járt az egyenlítéshez,ám el-Nesziri látványos fejesénél a labda a kapu tetején landolt. Ez volt Marokkó utolsó esélye, Horvátország 2–1-re megnyerte a mérkőzést, s 2018 után ismét éremmel zárt a világbajnokságon – ezúttal ezüst helyett bronzot akaszthatnak Modricék a nyakukba.

Már csak egy mérkőzés maradt a katari vb-n: vasárnap 16 órakor kezdődik az Argentína–Franciaország döntő.