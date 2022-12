Az idei világbajnokság számos meglepetést okozott a hazai és a nemzetközi drukkerek számára, elég csak a bronzmérkőzést játszó marokkói válogatott parádés teljesítményére gondolni. Ám ha az ember a döntő résztvevőire pillant, mondhatná, nincs ebben semmi meglepő. Az út azonban nem volt ennyire egyszerű, különösen az argentin válogatott számára.

Amint az ismert, a franciák az idei világversenyen 14 meccsből 10-et nyertek meg, egyedül Tunéziával szemben maradtak alul 0-1-es eredménnyel, ám az is igaz, hogy mivel az utolsó csoportkörben már biztos továbbjutóként léptek a fűre, a francia szövetségi kapitány, Didier Deschamps nem a legjobb csapatát szerepeltette.

Kasper Schmeichel dán kapus (j) és a francia Kylian Mbappé a katari labdarúgó-világbajnokság D csoportjának második fordulójában játszott Franciaország-Dánia mérkõzésen a dohai 974 Stadionban 2022. november 26-án

Fotós: MTI/AP/Thanászisz Sztavrakisz

Argentína együttese ugyan veretlenül jutott ki Katarba a selejtezők után, ott azonban nem várt akadályba ütközött: a vb-k történetének egyik legnagyobb meglepetéseként, 36 veretlen találkozót követően kikapott Szaúd-Arábiától. A hidegzuhanyt követően pedig erősen meg kellett küzdenie azért, hogy egyáltalán továbbjusson a csoportból. A kemény munka meghozta gyümölcsét, a dél-amerikai csapat ott van a döntőben.

Az argentin Lionel Messi a katari labdarúgó-világbajnokság C csoportjának harmadik fordulójában játszott Lengyelország-Argentína mérkõzésen a Dohai 974 Stadionban 2022. november 30-án

Fotós: MTI/AP/Ariel Schalit

Házassági évforduló a stadionban

A francia származású fehérvári erősember, zenész Mounier Stephane gyermekkora óta szereti a labdarúgást. Ebben talán nincs is semmi meglepő, hiszen családjával Marseille-ben nagyjából 300 méterre az Olympique de Marseille stadionjától, egy 16. emeleti lakásban éltek. Édesapja gyakorta járt a mérkőzésekre, fia viszont otthonról, a balkonról nézve próbálta meg megtalálni apját a szurkoló tömegben.

– Miután Magyarországra költöztünk, és vidéken a foci volt a legnépszerűbb sport, így én is labdarúgó-karriert képzeltem el magamnak. Persze ekkor még csak hatodik osztályos voltam. 12 éves koromban ificsapatban játszhattam, ám mivel sokat és gyakran költöztünk, végül rövid pályafutása lett életemben a labdarúgásnak. Mérkőzésen például 2021-ig sosem jártam. Amikor azonban Magyarország a francia válogatott ellen játszott az Eb-n, úgy éreztem, most jött el az időm, így a házassági évfordulónkat a feleségemmel (akinek addig a pontig szintén kimaradt az életéből ez az élmény) a Puskás Arénában töltjük. Korábban, mielőtt megszülettek a gyermekeink, a világ-, és európa-bajnoki meccseket mindig sörsátrakban, jó társasággal néztük, hisz mindannyian szeretjük a minőségi focit. Szerencsés vagyok, hogy mindig van kinek drukkolnom a világbajnokságokon, ám általánosságban elmondhatom magamról, hogy mindig a gyengébbnek tartott csapatnak szoktam szurkolni. Ez alól egyetlen kivétel természetesen, ha a gall kakasok lépnek a pályára, ott nincs kérdés, hogy kit favorizálok.

Mint megtudtuk, Mounier Stephane nagyon elégedett az idei vb felhozatalával, rendkívül élvezetesnek tartja a meccseket, őt magát pedig a videóbíró jelenléte sem zavarja sőt! Egyébként Marokkó játéka nagyon szimpatikus volt számára, de a horvátok és az argentinok játéka is közel áll a szívéhez.

– Ha bárki megkérdezné, hogy ki az abszolút kedvenc játékosom, gondolkodás nélkül Maradonát mondanám!

Francia arany

A franciák 2018-ban 4:2-re legyőzték Horvátország válogatottját, vasárnap regnáló bajnokként léphetnek a pályára, a zenei világban csak Stephco-ként ismert művész természetesen rájuk teszik a voksát.

– Elsőnek a franciákat várom befutónak, így értelemszerűen Argentína válogatottjáé lenne az ezüst. A bronzmérkőzés már egy fokkal nehezebb kör, mert alapvetően szimpatikus volt számomra a marokkóiak játéka, azonban mégis a horvátok felé húz a szívem. Ők egy picit idősebb csapat, az előző világbajnokságon ráadásul csak az ezüst jutott nekik, szurkolnék, hogy most is jussanak fel a dobogóra. Azt gondolom, hogy Marokkónak lesz még esélye a jövőben is bizonyítani. Tartok tőle azonban, hogy megverik a horvátokat, a kirobbanó kontráikkal ugyanis előfordulhat, hogy az idősebb horvátok nem tudnak majd mit kezdeni. Akkor is hajrá szomszédok! - zárta gondolatait a fehérvári francia, akitől megtudtuk, hogy az alapvetően kosárlabda rajongó kisfia, Medox is csatlakozik hozzá a francia meccsek során, így igazi apa-fia élmény számukra minden összecsapás.