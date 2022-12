Több szempontból is érdekes torna volt már idáig, hiszen ez a labdarúgás történetének első téli világbajnoksága. Már a csoportkörökben történt jó néhány meglepetés. Valószínűleg kevesen gondolták volna, hogy Németország mindössze Costa Ricát fogja majd megelőzni az E csoportban, de ebben a kvartettben valószínűleg a japánok csoportelsőségére sem fogadtak volna sokan, csak hogy a pozitív meglepetésekről is essen szó. Utóbbi kategóriában tartozik Marokkó is, az F csoportban mindenkit maga mögé utasított, pedig a vert mezőnyben ott volt Horvátország, de a sokat emlegetett „aranygenerációs” Belgium is, amelyik gárda nem élte meg az egyenes kieséses szakaszt sem. Meglepetésként lehet még megemlíteni, hogy Uruguay nem tudott továbbjutni, valamint előzetesen talán a dánoktól és a walesi gárdától is többet várt volna a közvélemény, mint a csoportjaik utolsó helye.

Minden hasonló nagy volumenű torna az egyenes kieséses szakaszban kezd csak igazán érdekessé válni, a meglepő eredményekből pedig itt sem volt hiány, bár többségében az előzetes papírformának megfelelően alakultak az eredmények, a torna végső esélyesei közül néhányan erődemonstrációt is tartottak. Kivétel ez alól Spanyolország, Lius Enrique csapata a torna meglepetéscsapatával, Marokkóval szemben vérzett el a nyolcaddöntőben. 0-0-ás rendes játékidőt követően a hosszabbításban sem született döntés, a büntetőket pedig borzalmasan rúgták a spanyolok, így búcsúztak a legjobb 16 között. A többi párosításánál nagy meglepetés nem született, Brazília és Portugália igazi erődemonstrációt tartott, Neymárék Dél-Koreát 4-1-re intézték el, míg Portugália 6-1-re ütötte ki Svájcot. Argentína bár a vártnál talán nehezebben, de 2-1-es sikerével búcsúztatta Ausztráliát, Hollandia 3-1-gyel az USA-t, míg Anglia 3-0-val Szenegált. A nyolcaddöntők egyik kiemelt mérkőzésén a Lewandowski vezette lengyelek nem igazán tudták megnehezíteni Franciaország dolgát, a címvédő 3-1-re nyer.

Pénteken két negyeddöntőt rendeznek Katarban. Délután négykor Horvátország tesz kísérletet arra, hogy megállítsa Brazíliát, majd este Hollandia Argentínával csap össze. Érdekes összecsapás lesz, hiszen a hollandoknak ez lesz az első igazán komoly rangadója a tornán, míg az argentinok eddig talán még nem mutattak meg mindent az erejükből. Szombaton Marokkó csap össze Portugáliával szombat délután, míg este a torna ezen szakaszának rangadóját rendezik meg, Anglia játszik Franciaországgal.