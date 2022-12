Az afrikai csapat a Svájc elleni 1-0-s vereséggel kezdte a vb-t, majd úgy játszott 3-3-as döntetlent Szerbiával, hogy kétgólos hátrányból egyenlített, végül pedig pénteken hosszabbításban elért góllal 1-0-ra kerekedett a fő favoritok közé sorolt brazilok fölé.

Song szerint a kameruni játékosok megérdemlik a gratulációt, főként amiatt, mert a dél-amerikaiak ellen a győzelmen túl azt mutatták meg, hogy az első két meccsen akár jobb teljesítményt is nyújthattak volna.

"Azt hiszem, csak most sajnálhatjuk igazán a korábbi eredményeinket, mert rájöttünk, hogy azokon többet is elérhettünk volna. Ami a dolog pozitív oldalát illeti, az a csapatszellem, az 'oroszlánszellem', ami mindig a kameruni válogatott teljesítményének kulcsa kell legyen" - mondta. Hozzátette: fiatal csapatként most már tisztában vannak vele, mire lehettek volna képesek, és abban bízik, hogy ettől a tudattól is válnak a jövőben egyre erősebbé.

"Teljes mértékben elégedett vagyok a brazilok ellen nyújtott teljesítményünkkel. A közelmúltban vehettem át a válogatott irányítását, és úgy vélem, hogy a fejlődésünk folyamatos, amiért büszke lehetek a csapatomra" - nyilatkozta.

Kamerun nyolcadszor szerepelt a vb-n, és az 1990-es tornát leszámítva - amikor negyeddöntőbe jutott - hetedik alkalommal végzett a csoportkörben.

Viszont pénteki győzelmével legalább megszakította kilenc vb-mérkőzése óta tartó nyeretlenségi sorozatát, amelyeken nyolcszor kikapott. A vereség ellenére csoportgyőztesként nyolcaddöntős Brazília hét győzelem után először veszített vb-mérkőzést afrikai riválissal szemben.