A Nationalelf nyolc éve kis túlzással átrohant a mezőnyön, a fináléban, a ráadásban Mario Götze találatával verték a Lionel Messi vezette argentinokat. A győztes szövetségi kapitány, Joachim Löw a 36 éves, német világbajnoki gólrekorder, elnyűhetetlen Miroslav Klose helyére küldte be Götzét a 88. percben, a következő mondat kíséretében: „Mutasd meg a világnak, hogy jobb vagy Messinél, döntsd a világbajnokságot!”

A többi már történelem, a 113. percben eldöntötte. Négy évvel később a németek dicstelenül távoztak a csoportkör után, Svédország, Mexikó és Dél-Korea mögött az F-jelű négyes utolsó helyén végeztek, egy győzelemmel és két vereséggel. Mexikótól 1-0-ra kikaptak, a svédeket ugyan 2-1-re megverték, azonban a mindent eldöntő derbin 2-0-ra legyűrték őket a koreaiak, ezzel Manuel Neuer és társai leszegett fejjel távoztak Oroszországból. Ugyanez történt most Katarban is. Az első meccsen a japánok tréfálták meg őket, 2-1-re, a spanyolokkal kimondottan jó meccset vívtak, váltakozó félidőkkel, a rangadó 1-1-es döntetlennel zárult, végül 4-1-re megverték Costa Ricát, ám ez kevésnek bizonyult, a spanyolokat végül 2-1-re verő kelet-ázsiaiak csoportelsőként léptek a 16 közé, 6 ponttal, a németek és a spanyolok 4-4, a közép-amerikaiak 3 pontot gyűjtöttek, utolsóként utóbbiak búcsúztak. A 2010-es világbajnok spanyolok és németek között a gólkülönbség döntött, előbbiek javára.

Az 52 éves Bódog Tamás remekül ismeri a német labdarúgást, a jelenben a berlini Hertha BSC pályaedzője, családja Mainzban él. A korábbi válogatott hátvéd Dunaújvárosban született, Pécsett mutatkozott be az élvonalban, 24 évesen szerződött a németekhez, Ulmba. Később szerepelt Mainzban, 2006-ban búcsúzott az élvonaltól. Két éven át a Videoton pályaedzője volt Mezey György vezetőedző mellett, később felmerült, hogy vezetőedző lesz a Sóstói Stadionban, végül más ült a fehérvári kispadra. Az akkor még alacsonyabb osztályú, de egyértelműen az elitbe készülő RB Leipzignél három évet töltött pályaedzőként, volt a dán ezüstérmes Bröndby FC másodedzője Michael Zorniger mellett. Itthon három csapatot elsőszámú dirigensként irányított a legmagasabb osztályban, vezette a Diósgyőrt, a Kisvárdát és a Honvédot. Egy éve az 1. FSV Mainz 05 játékosmegfigyelőjeként dolgozott, a nyártól a Hertha pályaedzője, Sandro Schwarz segítője. Az elmúlt napokat a felkészülés jegyében Hannoverben töltötték, Bódog természetesen nézi a világbajnokság mérkőzéseit.

Lipcsében, az RB Leipzignél három éven át dolgozott, pályaedzőként

Fotós: Horog László / FMH

-Ahogy a korábbi vb-ken, ezúttal is vannak jobb és rosszabb mérkőzések, a kisebb csapatok is igyekeznek felnőni a nagyokhoz. Például a kanadaiak kimondottan jó futballt játszottak, mégis kiestek, mindhárom meccsüket elvesztettek Marokkó, Horvátország és Belgium ellen. A németek nagyon elmaradtak a várakozástól, mindenki azt remélte, messzire jutnak a vb-n. Mondjuk az utolsó hónapokban látszott, nem minden működik jól, elképzelés nélküli meccseket játszottak. A magyarok elleni, a Nemzetek Ligájában vívott, lipcsei meccset Szalai góljával Marco Rossi együttese nyerte, a fiammal a helyszínen láttam azt az összecsapást. A katari világbajnokságot megelőzően Ománban léptek pályára Hansi Flick tanítványai, ötlettelen produkcióval nyertek nagy nehezen 1-0-ra, egy meglehetősen gyenge csapat ellen, majd jött a torna, ami gyors kiesést hozott. Többen úgy gondolják, változás szükségeltetik a kispadon, én amúgy Flicket jó edzőnek tartom. A Bayern Münchennél egyértelműen sikeresen dolgozott, kétszer bajnokságot, egyszer német kupát, Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát, klubvilágbajnokságot nyert, majd lett szövetségi kapitány másfél éve, az Eb-t követően. A kinevezése logikus volt.

Bódog szerint voltak a szakvezetésnek véleményes döntései, főleg a védelemben, szerinte a jobbhátvéd posztján nem tudták a megfelelő megoldást megtalálni, beljebb Niklas Süle sem nyújtott jó teljesítményt. „Végül Joshua Kimmich játszott jobbhátvédet, amikor égett a ház, de ő nem jobbhátvéd. Rajta kívül Lukas Klostermann is szerepelt ebben a szerepkörben. Érdekes, mindkét utóbbi játékossal dolgoztam, Klostermann most is Lipcsében szerepel, immár nyolc esztendeje, a Bayern sztárja, Kimmich 17 évesen érkezett Stuttgartból, már akkor is csillogtatott olyan erényeket, amelyek előrevetítették, komoly futballista válik belőle. A 34 éves, rutinos kapusunkat is leszúrta edzésen, ha rosszul passzolt neki.”

A szakvezető azt mondja, az országban megoszlanak a vélemények, mi legyen a szövetségi kapitány sorsa. Flick szerződése 2024 végén jár le, nemrég nyilatkozta, nem szeretne felállni, a két év múlva következő, hazai rendezésű Eb-n szeretné irányítani a nemzeti együttest.

-Többen emlegetik Thomas Tuchel nevét, aki annak idején jól dolgozott Dortmundban, Párizsban is, BL-döntőig vezette a PSG-t. A Bayerntől szenvedtek vereséget a 2020-as fináléban, majd Bajnokok Ligáját nyert a Chelsea csapatával. Elképzelhető, hogy ő képes lenne új impulzust adni a csapatnak, amire talán szükség is van. Ha ez bekövetkezik, komoly esélyt kaphat pályaedzője, Lőw Zsolt is, aki minden állomáshelyére követte a német trénert. Az elkövetkező hetek választ adnak a kérdésre, a német szövetség vezetői nyilván megfontoltan döntenek majd. A DFB-re soha nem volt jellemző a kapkodás, egy-egy vereség után nem váltogatták a kapitányokat, mindenki elég időt kapott a bizonyításra. Csalódás a kiesés, azzal együtt is, hogy a japánok ellen nagyon sok helyzetet dolgoztak ki Thomas Müllerék, ám egy kivételével ki is hagyták azokat. Spanyolország ellen a második félidőben kimondottan jól játszottak, Costa Ricát 4-2-re verték, de ez kevés volt, a spanyolok jobb gólaránnyal továbbmentek. A hispánok 2-1-es vesztésre álltak az ázsiaiakkal szemben, nem túlzottan törekedtek az egyenlítésre. Nem mondom, hogy szándékosan ejtették ki a németeket, de nem is tettek meg mindent, hogy egalizáljanak, ezzel továbbvigyék Flick gárdáját. Lehet, úgy gondolták, egy riválissal immár kevesebb.

Fotós: MTI/EPA/Ronald Wittek

Azt sajnálja, hogy a mexikóiak a korábbi vb-kel ellentétben ezúttal nem léptek tovább a kvartettből, tőlük jobb játékot várt. Az argentinok bár nyitómeccsükön kikaptak a szaúdiaktól, később kiegyenesedtek, a 16 között jó játékkal verték az ausztrálokat. A portugáloknál nagy kérdés, hogy miként oldják meg Cristiano Ronaldo szerepeltetését, a 37 éves klasszis adott esetben miként fogadja, hogy esetleg nem számolnak vele kezdőként a folytatásban. Bódog úgy gondolja, a brazilok ott lesznek a fináléban, amire szerinte nagy esélye van a 2018-as világbajnok, roppant erős kerettel rendelkező franciáknak is.