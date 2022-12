Évekkel ezelőtt Győrben telepedett le, majd Nagykanizsára költözött, ott éli hétköznapjait a családjával. Az általa alapított focisulit vezeti, ötven gyerekkel, az egyik helyi iskola műfüves pályáján. A profi futballtól kissé távol került, azaz mégsem. Ugyanis immár 22 éve szakkommentátorként dolgozik az egyik sporttelevízióban a 64 esztendős Várhidi Péter. Figyeli a vb eseményeit, bár a színvonaltól nincs elájulva.

- Minden jel arra mutat, visszatért a védekező futball, mindenki a biztonságra törekszik, a támadójátékra kisebb hangsúlyt fektetnek. Távoli gólok nincsenek, sőt, lövések sem, ami azért újdonság a korábbi tornákhoz képest. Illetve egy volt, a franciáknál Aurélien Tchouaméni bombagólt lőtt, de olyan érzésem volt, ő is minden mindegy alapon tűzte rá a labdát. Az nyer, aki védi a kapuját, a csapatok eleve kontrára rendezkednek be. Pedig a nem túl távoli múltban a világbajnokságokon egyértelműen a bátor futball dominált, a nemzetközi porondon is ez volt a jellemző, a Bajnokok Ligájában kimondottan érdekes, izgalmas mérkőzéseket láthattunk az utóbbi időben, nem csak a csoportban, az egyenes kieséses szakaszban is – mondja Várhidi Péter.

A korábbi szövetségi kapitány szerint a defenzív fociban biztosan szerepet játszik a szokatlan időpont, a téli rendezés, ami eleve más felkészülést követelt.

- Sőt, igazából felkészülés nem is volt, a válogatottak játékosai egy-két héttel korábban még bajnokin vettek részt, a németek is egyetlen, Omán elleni meccsel a hátuk mögött érkeztek Katarba. A hőmérséklet kapcsán nincs nagy különbség a korábbi világbajnokságokhoz képest, az időjárás ott ugyanolyan, mint nyáron Európában. Azonban a felkészülés módja más volt, a korábbi vb-k előtt egy hónappal véget értek a bajnoki küzdelmek, lement a BL-döntő, három hét felkészülés, majd indult a seregszemle. Most minden másként alakult. Miután a csapatoknál nem jutott idő az összecsiszolódásra, mindenki alapjátékot játszik, biztos védekezés, aztán gyors kontra, nem bonyolítják a dolgokat. A színvonalat az is befolyásolja, hogy sok világsztár kidőlt, sok a sérült, ugyanis a játékosok gyakorlatilag meccsből érkeztek, a nyári tornák esetében három hét jutott a felépülésre, ezúttal alig néhány nap, bármennyire felkészültek az orvosi stábok, mindenhez idő kell.

Amikor a vb legkellemesebb meglepetéséről faggatom, azonnal rávágja a horvátokat.

- Nem számítottam arra, hogy a bronzéremért küzdenek majd. Modric elképesztő labdarúgó, elnyűhetetlen, ráadásul két olyan társa van a középpályán, akik a világ bármely válogatottjában alapemberek lennének, ez a hármas, a Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic trió elképesztő játékintelligenciával rendelkezik. Már a csoportból való továbbjutásuk is bravúrnak számított, a belgáknak több esélyt adott mindenki, aztán előbb Japánt, majd a négy közé jutásért legyűrték a brazilokat is. A szövetégi kapitány, Zlatko Dalic nagyszerű munkát végez, négy éve a döntőbe vitte őket, most az elődöntőbe, a 2018-as együttesből maradtak néhányan, de gyakorlatilag átalakította, újjáépítette a gárdát. Az argentinok ellen remekül kezdtek, uralták a meccset, aztán öt perc alatt vesztettek. Az első gól véleményes tizenegyes után született, aztán gyorsan kaptak még egyet, ezzel el is dőlt az összecsapás, hirtelen lett vége az elődöntőnek. Más lett a világ, korábban a támadó, ha elpöckölte a labdát a kapus mellett, átugrotta – illetve megpróbálta - a hálóőrt, igyekezett befejezni az akciót, ma már ütközésre, tizenegyesre játszanak a csatárok.

Messi kapcsán azt mondja, 35 évesen is rá épül minden a dél-amerikaiaknál, továbbra is ő a kulcsa az argentin futballnak.

- Még mindig hozzátesz a csapata játékához. Kevesebbet fut, mint korábban, de ugyanúgy visszalép a középpályára, elkéri a labdát, ebből indulnak az akciók. Kicsiben továbbra is nagyszerűen futballozik, pár ember most is kicselez, közben megvárja, míg felérnek mellé a társak, aztán támadnak. Még mindig fürge, robbanékony, néhány méteren verhetetlen. Annak idején azt mondták, a hollandok azért voltak sikeresek, mert Johan Cruyff a világon a leggyorsabb volt a labdával, plusz ügyes, most ugyanez elmondható Lionel Messiről. A portugálok is roppant erősek voltak, szerintem játékosállomány tekintetében egyértelműen nyerőesélyesek, nem is futballoztak rosszul, mégsem jutottak az elődöntőbe, Marokkó megállította őket. Nem volt könnyű dolga a szövetségi kapitánynak, Fernando Santosnak, a kiesésben biztosan szerepet játszott a Ronaldo körüli mizéria. Azzal, hogy a kispadra ültette a nyolcaddöntőben, majd a negyeddöntőben, megbomlott a csapategység. Nem ismerjük a részleteket, lehet, hogy már nem örül a társaság, ha a pályán van, ám egy ilyen egóval rendelkező játékost nem szabad a padra ültetni, mert az tovább rombolja a hangulatot. Ugyanis ő sértődött emberré válik, gyengíti a közösség erejét. Ilyen típusú futballistát vagy végig játszatni kell, vagy el sem vinni a tornára. Persze, ilyen kaliberű játékosnál ez nem egyszerű döntés. Az biztos, Cristiano csereként, húsz percben nem tud segíteni, nem ilyen futballista, az elmúlt húsz évben nem ehhez szokott hozzá, mindig ő szabta a feltételeket. Nem center, ahol végül játszatták, ő szélről indul, továbbá nem mellette szól, hogy már nem megy vissza védekezni. Mondjuk Messi sem, sőt, Mbappé sem, de ők sokkal nagyobb plusz adnak a támadójátékban, mint a jelenben Ronaldo. Kylian Mbappét a kapitány Didier Deschamps felmentette a védekezés alól, teljes joggal, ugyanis ha az ellenfél térfelén a labda hozzá kerül, azonnali gólveszélyt jelent a játéka, a megindulása a labdával.

Várhidinek a brazilok teljesítménye, eredménytelensége nagy csalódást okozott. Sok a világsztár, akik döntően Európában futballoznak, tehát nem csak technikailag, hanem taktikailag is képzettebbek, mint korábban, ráadásul a szövetségi kapitány, Tite jól felkészítette őket.

- Túl sok náluk az elkényeztetett világsztár. Szervezettek voltak, azonban mindig túlgondolták a focit, eggyel többet húztak, mint ami indokolt lett volna. Jött még egy csel, egy passz, teljesen feleslegesen. A spanyolok sem nyűgöztek le, sőt, óriási csalódást okoztak, nem véletlenül búcsúztak a tizenhat között, hasonlóan futballoztak, tartották a labdát, mint Pep Guardiola által anno dirigált Barcelona, a két belső védő passzolt a legtöbbet, adogattak, de nem jutottak előre. Nem volt vége a játékuknak, a támadások megakadtak, nem zárultak lövéssel. Guardiola a Manchester Citynél már más focit játszat, eljutnak a kapuig, a hispán nemzeti együttes azonban csak tologatta a labdát az ellenfél tizenhatosa előtt. A Fekete-Afrikából érkező együttesek a brazilokhoz hasonlóan egyénileg remekül képzettek, kevésbé szertelenek, mint korábban, de egy dolgot még mindig nem tanultak meg: nyerni. Ez pedig komoly hiba.

A bronzmeccs kapcsán a horvátokat tartja esélyesebbnek, bár Modric már 37 éves, mégis sokat fut, továbbra is nagyszerűen dirigálja a társakat.

- Marokkó játéka, szervezettsége is meglepetés, a precíz, védekező futballjukkal eljutottak a bronzmeccsig. Az elődöntőben, a franciák ellen Theo Hernandez gólja után jól játszottak, megmutatták, remekül tudnak támadni is, ezt a tulajdonságukat korábban nem ismertük, mert a védekezésre és a gyors kontrákra helyezték a hangsúlyt, ami működött is. Megmutatták, miért kerültek az elődöntőbe, valamint azt is, miért nem jutottak a fináléba. Mert nagyon jó játékosaik vannak, de nem akkora klasszisok, mint Mbappé, Messi, vagy Olivier Giroud. A kapu előtt nem tudnak jó döntéseket hozni, a fentebb említettek viszont igen. Marokkó remekül zárta le a területet, a kapujuktól harminc méterre védekeztek, a megszerzett labdákkal pedig meglódultak. A mezőnyben magabiztosak, a kapu előtt már nem. Remélem, nem az lesz a futball jövője, mint amit az észak-afrikaiak képviselnek, teszem hozzá, eredményesen. A döntőt szerintem a franciák nyerik, ők rendelkeznek a legjobb állománnyal, minden poszton erősek, valamint több a klasszis náluk, mint az argentinoknál. Azon múlik majd minden, hogy a gallok képesek-e kivenni a játékból Messit. Ha igen, nyert ügyük van.