Pályafutása legboldogabb pillanatának nevezte az 1-1-es döntetlent követő tizenegyespárbajt a horvát Dominik Livakovic, aki három japán lövést hárított a katari labdarúgó-világbajnokság hétfői nyolcaddöntőjében, ezzel oroszlánrészt vállalt a szétlövés 3-1-es megnyerésében.

"Kétségkívül a pályafutásom legszebb és legboldogabb pillanatai közé tartozik ez a siker" - fogalmazott a legutóbb ezüstérmes horvát válogatott 27 esztendős kapusa. A mérkőzés legjobbjának megválasztott Livakovic elárulta: felkészültek a japán rúgókból.

"Százhúsz nehéz percet játszottunk és akkor nyertünk, amikor a dolgok még bonyolultabbra fordultak. Nem voltak tökéletes tizenegyesek, így képes voltam hárítani őket" - fűzte hozzá Livakovic, aki világbajnokságon harmadik hálóőrként mutatott be három védést a szétlövésben. Ezt megelőzően ez 2006-ban a portugál Ricardónak sikerült Anglia ellen, míg négy esztendővel korábban az ugyancsak horvát Danijel Subasic volt képes hasonlóra Dánia ellen.

Morijaszu Hadzsime szövetségi kapitány büszke volt csapatára, amely szerinte "megmutatta a japán labdarúgás jövőjét".

"Legyőztünk két világbajnokot, Németországot és Spanyolországot is" - hangsúlyozta az elért eredményeket a szakember, aki szerint játékosai a legjobbjukat nyújtották, és azzal együtt is új korszak kezdődik számukra, hogy Japánnak negyedszer is a nyolcaddöntő jelentette a végállomást.

"Most nehéz, de nagyon büszke vagyok arra, amit elértünk, igazán élveztük ezt a tornát" - mondta a japánok utolsó 11-esét elvégző csapatkapitány, Josida Maja, akinek lövését kivédte Livakovic.

A pénteki negyeddöntőben Horvátországra a hétfő (ma) esti Brazília-Koreai Köztársaság párharc továbbjutójára vár.