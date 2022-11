A hétfői játéknap első meccse a Kamerun-Szerbia találkozó lesz 11 órától az E-csoportban. A találkozó tétje, hogy maradjon esélye a továbbjutásra az egyformán vereséggel kezdő Kamerunnak és Szerbiának. A két együttes eddigi egyetlen - barátságos - összecsapását a szerbek nyerték 4-3-ra 2010-ben Belgrádban. A találkozó esélyesei a szerbek, de kérdés, hogy az afrikai csapat tud-e változtatni a Svájc elleni 1-0-ra elvesztett meccsen mutatott játékán, és mennyi kockázatot fognak vállalni Rigobert Song tanítványai. A szerbek is elveszítették az első meccsüket a vb-n, de az első félidőben mutatott biztató játék nem volt rossz a torna egyik nagy esélyese ellen. A szabadrúgások és a szögletek fontos szerepet kaphatnak a meccsen.

Dél-Korea akár az első pontjait is megszerezheti Ghána ellen a H-csoport 14 órakor kezdődő meccsén. A ghánaiak csak akkor őrizhetik meg továbbjutási esélyüket, ha nem kapnak ki a dél-koreaiaktól. A két válogatott eddig hat hivatalos meccset játszott egymással, mindegyik barátságos volt, és mindkét oldal három győzelmet tudhat magáénak.

A dél-koreai csapat gyengén játszott Uruguay ellen, és főleg támadóoldalon kell jobb játékot nyújtaniuk Szon Hung Minéknek. Ghána majdnem elcsípett egy pontot Portugália ellen, és valószínűleg a mérkőzés első felében inkább a biztonságra fognak nagy hangsúlyt helyezni.

A G-csoportban Brazília Svájc válogatottjával csap majd össze délután 17 órakor. A brazil válogatott eddig jól szerepel az ázsiai rendezésű vb-ken, a 2002-es tornán - amelynek Japán és a Koreai Köztársaság volt a házigazdája - a legjobbnak bizonyult, mindegyik mérkőzését megnyerte és most is sikerrel rajtolt - 2-0-ra verte a szerbeket. A szövetségi kapitány, Tite Neymar sérülése után remek taktikai érzékkel nyúlt bele a meccsbe, és főleg Vinicius Junior és a csereként beállt Rodrygo lendületes játékának köszönhetően megszerezték a három pontot a brazilok.

A braziloknak már sokkal nehezebb dolguk lesz Svájc ellen, amely ugyan csak egy góllal verte Kamerunt, de minőségi középpályásainak köszönhetően képes lehet lelassítani a villámgyors brazil szélsőket.

A nap rangadója a Portugália-Uruguay mérkőzés lesz a H-csoportban este 20 órától. A portugálok nem mutattak meggyőző teljesítményt az első meccsükön, de gyors ellentámadások után szerzett gólokkal sikerült megverniük Ghánát. A ghánaiak elleni nyitányon Cristiano Ronaldo tizenegyesből eredményes volt, ezzel ő a futballtörténelem első játékosa, aki öt világbajnokságon gólt szerzett. Nyolc vb-találatával már csak egy gólra van a portugál csúcstartótól, Eusebiótól. Ennek ellenére Cristiano Ronaldo mellett (helyett) nem ártana, ha a padon lévő dinamikusabb futballt játszó támadóihoz is hozzányúlna Fernando Santos kapitány.

A dél-amerikai csapat is csalódást keltő mérkőzésen van túl Dél-Korea ellen. Diego Alonso tanítványai inkább csak hosszú labdákkal építkeztek támadásban, felépített helyzeteket nem igen tudtak kialakítani. Az uruguayiaknál most is bevethető Edinson Cavani, aki négy éve két gólt szerzett a portugálok ellen, és talán most is nagyobb szerepet kaphat a Valencia csatára.

G csoport, 2. forduló:

Kamerun-Szerbia, al-Vakra 11.00

Brazília-Svájc, Doha (974 Stadion) 17.00

H csoport, 2. forduló:

Koreai Köztársaság-Ghána, al-Rajjan (Egyetemvárosi Stadion) 14.00

Portugália-Uruguay, Luszail 20.00