Megoszlanak arról a vélemények, hogy a következő, 48 csapatos világbajnokság mennyire hoz majd színvonalas meccset, tekintettel arra, hogy csekély futballkultúrával rendelkező nemzetek is bejutnak majd az elitbe. Finoman jelezzük, hogy Szaud-Arábiában munkaszüneti napot rendeltek el az Argentína felett aratott diadal tiszteletére.

Valóban nagy nap volt ez a közel-keleti ország válogatottja számára, amely 1994-ben már megjárta a világbajnokságon a nyolcaddöntőt, ám eddigi öt szereplése alkalmával mindössze Belgiumot, Marokkót, és Egyiptomot tudta legyőzni.

Argentína is felkerült a trófeák közé. Mert Messi hiába szerzett vezetést a 10. percben büntetőből, a második félidőben a szaudiak az első lehetőségükből egyenlítettek, majd az 53. percben a vezetést is magukhoz ragadták, megszakítva ezzel a Albiceleste 36 mérkőzésen át tartó veretlenségét. Messi kiteheti az ablakba, hogy egy nagyon szűk körbe lépett be azzal, hogy negyedik világbajnokságán talált be.

A C csoport másik mérkőzésén a lengyelek világklasszisa, Lewandowski is a „legnagyobbak” közé lépett: Messi, és Benzema után elhibázta az aktuális vb első büntetőjét. Negyedik világbajnoki mérkőzésén sem sikerült gólt szereznie Mexikó ellen. Az 58. percben kihagyott tizenegyes után felpörögtek az események, a mexikói szurkolók pedig végre vb-hangulatot varázsoltak a lelátóra, lengyel barátaink a gyepen pedig kissé alattomosan, durván kezdtek játszani idegességükben a lendületesen játszó dél-amerikaiak ellen. Nem született gól, így a csoprort élén Szaud-Arábia tetszeleg.

A D jelű kvartettben a Ferencváros légiósa, Laidouni, Tunézia szülöttje remekelt, a középpályást a mezőny legjobbjának választották az Eriksen vezette Dánia elleni gólnélküli döntetlennel végződő derbin. A 25 éves középpályás 88 percet töltött a pályán, 63 alkalommal ért a labdához, 82 százalékban pontosan passzolt, öt párharcot megnyert, három tisztázása is volt, s kétszer mutatott be szerelést. Lehet, hogy a következő Fradi-Vidin már nem látjuk?

A nap híre nem feltétlenül Katarban látott napvilágot: hosszú vesszőfutást követően bejelentették, hogy Cristiano Ronaldo közös megegyezéssel elhagyja a Manchester Unitedet.

A Franciaország – Ausztrália mérkőzés ezekben a percekben kezdődött.