Csillag Péter, a Nemzeti Sport kiküldött tudósítója jelentette Katarból:

„Ma katarinak, arabnak, afrikainak, homoszexuálisnak, fogyatékkal élőnek és vendégmunkásnak érzem magam” – kezdte a világbajnokságot felvezető sajtótájékoztatóját Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöke szombat délelőtt a dohai médiaközpont nagytermében. Az 52 éves, olasz származású svájci futballvezető személyes történetével folytatta: „Bevándorlók, vendégmunkások gyermeke vagyok magam is. Szüleim nehéz körülmények között éltek, keményen dolgoztak, igaz, nem Katarban, hanem Svájcban. Nem vagyok százötven éves, pontosan emlékszem mindenre, arra is, ahogyan annak idején kezeltek minket, olasz bevándorlókat. Amikor FIFA-elnökként először eljöttem Dohába, és láttam a vendégmunkások helyzetét, előjöttek a gyermekkori emlékeim. Tisztában voltam azzal, hogy amit tapasztalok, nem jó. De ahogyan Svájc a tolerancia, az empatikus hozzáállás példája lett az idők során, úgy Katar is sokat lépett előre. Valójában persze nem vagyok katari, arab, afrikai, homoszexuális, fogyatékkal élő, vendégmunkás, de a helyzetüket átérzem. Tudom, hogy milyen az, ha szembesülsz a környezeted megvetésével, engem is bántottak iskolásként olasz származásom, vörös hajam vagy szeplőim miatt. De mi a helyes reakció ilyenkor? Zárkózzon be az illető egy szobába, és forduljon magába? Ez nem vezet sehova. Ha megpróbálsz barátságokat építeni, másokat bevonni, csak akkor juthatsz előre. A FIFA ezt az utat követi.”

Infantino felemelte a szavát a nyugati kritikusokkal szemben, akik erkölcsi leckét adnak Katarnak, miközben – ahogy a FIFA-elnök fogalmazott – „amit Európa művelt az elmúlt háromezer évben, azért a következő háromezer évre is bocsánatot kellene kérnie”. A kettős mérce példájaként említette, hogy miközben a nyugati média aggódik a vendégmunkások jogaiért, a Katarban szerepet vállaló nyugati befektetők közül egy sem szállt a védelmükre. Méltatta a katariak erőfeszítéseit és eredményeit a munkavállalók jogainak javítása terén, és kiemelte, hogy miközben Európa az illegális bevándorlás problémájával küzd, Katar megmutatta, miként lehet legálisan munkalehetőséget biztosítani idegen országokból érkezőknek. A témához kapcsolódóan az elnök bejelentette, hogy Katar állandó hivatalt hoz létre Dohában a vendégmunkások panaszainak kezelésére, emellett már működtet egy kompenzációs és biztosítási alapot a kárt szenvedettek megsegítésére, a FIFA pedig erre a célra szintén létrehoz egy pénzügyi alapot, amely a vb bevételeinek egy részével gazdálkodhat majd.

Kitért a sportvezető a világbajnokságot érintő egyéb problémás területekre is. Az LMBTQ beállítottságúakat igyekezett megnyugtatni azzal, hogy bár Katarban valóban törvény tiltja a homoszexualitást, az ország mindenkit szívesen lát (az üzenetet nyomatékosítandó később a pódiumon az elnök mellett ülő FIFA-moderátor személyes tanúságot tett arról, hogy homoszexuálisként is elfogadják a házigazda országban). A szövetség első embere hozzátette, hogy ugyan személy szerint nem ért egyet a katari szabályozással, ezen a téren is időt kell hagyni az átalakulásnak, Svájcban például az 1954-es világbajnokság idején még szintén tiltva volt a homoszexualitás. A női egyenjogúság kérdésében is svájci példával érvelt, emlékeztetve arra, hogy szülőhazájában volt olyan kanton, amelyben csak az 1990-es években kaptak szavazati jogot a nők. A stadionoknál érvényesített alkoholtilalomról szólva utalt arra, hogy a katari merev álláspont miatt igen érzékeny kérdésben támadtak a FIFA-nak feszültségei az egyik főtámogatónak számító Budweiserrel, ám megjegyezte, „három órát ki lehet bírni egy nap sörözés nélkül”, és azonnal aláírná, ha ez lenne legnagyobb gond a világbajnokságon.



Végül nyomatékosan megkérte a mintegy négyszáz jelenlévő újságírót: „Ha kritizálni akarnak valakit, ne a játékosokat, a csapatokat vagy a katariakat bántsák, hanem engem. Engem feszítsenek keresztre, én vagyok a felelős mindenért. De miért nem lehet négyévente a futball segítségével egyesíteni az amúgy is éppen eléggé megosztott világot? Mi világbajnokságot rendezünk, nem háborút.”