A H csoportban csak a portugál együttes gyűjtötte be a három pontot a csütörtöki első körben Ghána 3-2-es legyőzésével, miközben következő ellenfele gól nélküli döntetlent játszott a Koreai Köztársaság válogatottjával.

Portugália és Uruguay eddig háromszor mérkőzött meg egymással, egy döntetlen mellett mindkét félnek volt egy-egy győzelme. Legutóbb, a 2018-as torna nyolcaddöntőjében a dél-amerikaiak nyertek 2-1-re. Az 1966-os barátságos mérkőzésükön a portugálok győztek 3-0-ra Lisszabonban, míg 1972-ben, Sao Paulóban 1-1-es döntetlennel zárult az összecsapás a Függetlenségi Kupán.

A ghánaiak elleni nyitányon Cristiano Ronaldo tizenegyesből eredményes volt, ezzel ő a futballtörténelem első játékosa, aki öt világbajnokságon gólt szerzett. Nyolc vb-találatával már csak egy találatra van a portugál csúcstartótól, Eusebiótól.

Az uruguayiaknál most is bevethető Edinson Cavani, aki négy éve két gólt szerzett a portugálok ellen, és a másik oldalon is ott van a keretben a négy éve eredményes Pepe, a 39 éves védő azonban a csütörtöki nyitányon nem játszott.

A csoport másik hétfői mérkőzésén a ghánaiak csak akkor őrizhetik meg továbbjutási esélyüket, ha nem kapnak ki a dél-koreaiaktól. A két válogatott eddig hat hivatalos meccset játszott egymással, mindegyik barátságos volt, és mindkét oldal három győzelmet tudhat magáénak. Legutóbb 2014-ben, Miamiban találkoztak a felek, akkor Ghána 4-0-ra nyert a vb felkészülés keretében.

H csoport, 2. forduló:

Koreai Köztársaság-Ghána, al-Rajjan (Egyetemvárosi Stadion) 14.00

A várható kezdőcsapatok:

Koreai Köztársaság: Kim Szng Kju - Kim Mun Hvan, Kim Min Dzse, Kim Jung Kvon, Kim Csin Szu - Dzsong Vu Jong, Hvang In Bom - Na Szang Ho, Li Dzse Szung, Szon Hung Min - Hvang I Dzso.

Ghána: Lawrence Ati Zigi - Alidu Seidu, Daniel Amartey, Alexander Djiku, Baba Rahman - Thomas Partey, Salis Abdul Samed - Osman Bukari, Mohammed Kudus, André Ayew - Inaki Williams.

Portugália-Uruguay, Luszail 20.00

A várható kezdőcsapatok:

Portugália: Diogo Costa - Joao Cancelo, Rúben Dias, Danilo Perreira, Raphaël Guerreiro - Bernardo Silva, Rúben Neves, William Carvalho - Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.

Uruguay: Sergio Rochet - Martín Cáceres, Diego Godín, José Giménez, Mathías Olivera - Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Matías Vecino - Facundo Pellistri, Luís Suárez, Darwin Nunez.