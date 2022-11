A C csoportban még mind a négy gárda reménykedhet abban, hogy ott lehet a nyolcaddöntőben, hiszen a lengyelek és saját sikerükkel még az egyelőre egy pontjukkal utolsó Mexikóiak is odaérhetnek a második helyre. Nem lehetnek nyugodtak így Messiék sem, hiszen ha nem nyernek, bőven van olyan forgatókönyv, amivel lecsúszhatnak a legjobb tizenhatról. Ugyanígy a lengyeleknek is legalább egy pontot be kell gyűjteniük, hogy bebiztosítsák a továbbjutásukat.

A D csoportban Franciaország már továbbjutott, de Ausztrália és Dánia élet-halál harcot vív majd egymással, miközben Tunézia a kevéssé motivált Mbappéék ellen próbálja meg a torna következő óriási meglepetését meghúzni. Egyelőre az ausztrálok esélyei a legjobbak, de nem sok kell, hogy boruljon minden.

A mai program: Ausztrália–Dánia, Tunézia–Franciaország (mindkettő 16.00), Lengyelország–Argentína, Szaúd-Arábia–Mexikó (mindkettő 20.00).

A C csoport állása: 1. Lengyelország 4 pont, 2. Argentína 3, 3. Szaúd-Arábia 3, 4. Mexikó 1.

A D csoport állása: 1. Franciaország 6, 2. Ausztrália 3, 3. Dánia 1, 4. Tunézia 1.