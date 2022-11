A D csoportban az utolsó forduló előtt csak a franciák továbbjutása volt a biztos, a másik három csapatnak, Tunéziának, Ausztráliának és Dániának is megvolt a sansza a legjobb 16 csapat közé kerüléshez. A papírforma szerint a tunéziaiak voltak a nehezebb helyzetben, hiszen mégiscsak a címvédő ellen kellett volna kiharcolni a győzelmet úgy, hogy a továbbjutás a másik mérkőzés eredményétől is függ. Didier Deschamps gárdájának kissé tét nélküli volt a csoportkör harmadik köre, így a franciák összeállítása tartalékos volt, Tunézia kezdőjében pedig ott volt a Ferencváros játékosa, Aissa Laidouni. Az első játékrész enyhe francia fölényt hozott, de ez nem mutatkozott meg helyzetekben, sőt a tunéziaiak szereztek egy lesgólt is. Az 58. percben aztán megszületett a találkozó elő – s mint kiderült egyetlen – gólja, Vahbi Kazri a bal alsó sarokba küldte a labdát. A folytatásban bejöttek a francia sztárok, de csak lesgólig jutottak, így Franciaország története során először kapott ki Tunéziától.

A csoport másik mérkőzésén úgy léptek pályára a csapatok, hogy amelyik nyer, az a másik találkozó eredményétől függetlenül is továbbjutott. Az Ausztrália – Dánia összecsapáson sem nyíltak ki a gólzsákok, csupán egy gól esett, ezt pedig Ausztrália szerezte a 60. percben Mathew Leckie révén. Az ausztrálok ezzel a találattal bejutottak a legjobb 16 közé, Ausztrália a 2006-os világbajnokság után történelme során másodszor ünnepelheti a továbbjutást csoportjából.

Eredmények:

D csoport, 3. forduló:

Tunézia-Franciaország 1-0 (0-0)

al-Rajjan, Egyetemvárosi Stadion, 43 627 néző, v.: Matthew Conger (új-zélandi)

Tunézia: Ájmen Damen - Nader Gandri, Jasszin Meriah, Montasszar Talbi - Vajdi Kesrida, Ellyes Skíri, Aissa Laidouni, Ali Malul - Anisz ben-Szliman (Ali Abdi, 83.), Vahbi Hazri (Isszam Dzsebali, 60.), Mohamed Ali ben-Romdan (Gajlen Haleli, 74.)

Franciaország: Steve Mandanda - Youssouf Fofana (Antoine Griezmann, 73.), Ibrahima Konaté, Raphaël Varane (William Saliba, 63.), Axel Disasi - Aurélien Tchouaméni - Mattéo Guendouzi (Ousmane Dembélé, 78.), Eduardo Camavinga - Jordan Veretout (Adrien Rabiot, 63.), Randal Kolo Muani, Kingsley Coman (Kylian Mbappé, 63.)

Gólszerző: Hazri (58.)

Sárga lap: Kesrida (28.)

Ausztrália-Dánia 1-0 (0-0)

al-Vakra, al-Dzsanub Stadion, 41 232 néző, v.: Mustapha Ghorbal (algériai)

Ausztrália: Mat Ryan - Milos Degenek, Harry Souttar, Kye Rowles, Aziz Behich - Mathew Leckie (Ajdin Hrustic, 89.), Aaron Mooy, Jackson Irvine, Craig Goodwin (Keanu Baccus, a szünetben) - Riley McGree (Bailey Wright, 74.), Mitchell Duke (Jamie Maclaren, 82.)

Dánia: Kasper Schmeichel - Rasmus Kristensen (Alexander Bah, a szünetben), Joachim Andersen, Andreas Christensen, Joakim Maehle (Andreas Cornelius, 69.) - Mathias Jensen (Mikkel Damsgaard, 59.), Pierre Hojbjerg, Christian Eriksen - Andreas Skov Olsen (Robert Skov, 69.), Martin Braithwaite (Kasper Dolberg, 59.), Jesper Lindström.

Gólszerző: Leckie (60.)

Sárga lap: Behich (4.), Degenek (57.), illetve Skov (75.)