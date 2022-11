Az AS Monaco kölni születésű védője az utánpótlásban játszott a korosztályos német válogatottakban, de ennek ellenére már elindult a szenegáli honosítási eljárása. Mivel azonban a papírmunka nem fejeződött még be, így Aliou Cissé szövetségi kapitánynak be kellett hívnia Moussa Ndiayét. A 20 éves játékos az esküvője napján kapta meg a meghívót, így a nászúttal még várnia kell a világbajnokság végéig.