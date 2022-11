Két, az utóbbi három évtizedben Magyarországon szövetségi kapitányként dolgozó futballszakember vállalt munkát a Közel-Keleten, mindketten egy szezont töltöttek Szaúd-Arábiában. A gazdag olajország nemzeti együttese a katari vb eddig legnagyobb meglepetését szolgáltatta, Argentína, 2-1-es legyőzésével. A dél-amerikaiak Messi tizenegyesével szereztek vezetést az első félidőben, azonban fordulás után al-Sehri, majd al-Davsari pazar találatával a Közel-Keletről érkező együttes meglepő, ugyanakkor megérdemelt győzelmet aratott a végső győzelemre is esélyesnek vélt dél-amerikaiak felett. A szaúdiak vezetik a csoportot, a C jelű négyes tagjai szombaton ismét érdekeltek, 14 órakor a lengyelekkel csatáznak az argentinok legyőzői, 20 órakor pedig a mexikóiak harcolnak Lionel Messiékkel.

Egervári Sándor 1997-ben, közel egy szezonon át volt al-Ittihad Jeddah együttes másodedzője, a Fradit két évvel korábban a Bajnokok Ligájába vezető Novák Dezső társaságában. A tizenegy éve elhunyt Bicskei Bertalan pedig vezetőedzőként dolgozott Szaúd-Arábiában, az al-Rijad gárdáját vezette az 1995-96-os idényben.

Forrás: Getty Images

Egervári érdeklődéssel szemléli a világbajnokság eseményeit. Négy évvel ezelőtt szenvedett agyvérzést, amiből döntően felépült, szellemileg ép, azonban mozgásában erősen korlátozott. Amikor beszélgetésünk elején megjegyzem, negyedszázaddal ezelőtti munkája alighanem most jött ki a szaúdi futballistákon, elmosolyodik.

- Ez jól hangzik. Huszonöt évvel ezelőtt szerződtünk ki Novák Dezsővel, egy korábbi bajnokcsapathoz, amely élgárdának számított mindig. Nem szerepeltünk rosszul, a kupameccseken kimondottan jól, a bajnokikon botlottunk néhányszor. Új elnököt választottak, aki azonnal jelezte, mást igazolnak a kispadra. Ez mondjuk nem lepett meg, korábban dolgoztam az arab világban, Mezey György pályaedzőjeként tevékenykedtem Kuvaitban, a válogatottnál, az 1986-os, mexikói világbajnokság után szerződtünk ki, egy éven át dolgoztunk ott. Később, tizenöt évvel ezelőtt vezetőedzőként kerültem Kuvaitba, Kenyeres Imrével vezettük az el-Salmiya csapatát, tehát van rálátásom a környék futballjára. A szaúdiak nagyon sokat fejlődtek az utóbbi időben, gyorsak, atlétikusak, dinamikusak, jól fejelnek. Technikailag képzettek, azonban taktikailag nem voltak erősek, ebben is előreléptek. De leginkább abban, hogy végigbírják a meccseket, anno ez nem volt rájuk jellemző, immár végig zakatolják a meccseken nem csak a 90, hanem hosszabbítások esetén a 110 percet is. A vb előtt sokan várták a döntőbe az argentinokat, ennek fényében különösen meglepő volt az eredmény, én mondjuk a brazilokat esélyesebbnek vélem a fináléra. Persze, ezzel együtt is a papírforma szerint Messiéknek nyerniük kellett volna az első csoportmeccsen.

Forrás: AFP

A torna eddigi meccsei kapcsán a legnagyobb tanulságnak azt tartja, a gyengébbnek tűnő riválist nem szabad lebecsülni, 1-0-s vezetésnél nem dőlhet hátra senki.

- A németek is megjárták a japánok ellen, ami szintén nagy meglepetés, de nem akkora, mint a szaúdiak sikere. Katar mindössze azért lehet ott a vb-n, mert rendező, az első meccsen nagyon gyengén teljesítettek a nem különösebben erős Ecuador ellen. Ha már az araboknál tartunk, Marokkó megtette a magáét Horvátország, a legutóbbi vb ezüstérmese ellen, bár Modricéknak több lehetőségük volt, az észak-afrikai ellenfél nem játszott alárendelt szerepet. Jó lett volna látni az FTC két futballistáját, azonban Ryan és Samy MMaee nem kapott meghívót a marokkóiak szövetségi kapitányától. Ellenben ott van a szintén ferencvárosi Aissa Laidouni a tunéziai nemzeti együttesben, Dániával gólnélküli döntetlennel kezdtek. Laidouni nagyon jól, végig bátran futballozott a középpályán, nagy szerepe volt a pontszerzésben, a meccs egyik legjobbja volt.

Forrás: AFP

A szakvezető azt mondja, szerinte európai együttesek vívják a finálét. Abban teljesen biztos, hogy az aranycsata egyik részvevője a kontinensünkről kerül ki, de lehet, mindkettő.

- A franciák nagyon erősek, állomány tekintetében talán a legjobbak, még úgy is, hogy kulcsemberek estek ki, nem lehet ott a legutóbbi aranylabdás, Karim Benzima. A spanyolok is jól nyitottak, ám Costa Rica nem képvisel komoly játékerőt, ahogy a franciák ellen szenvedő ausztrálok sem. Az angolok is erősek, főleg a támadó harmadban rendelkeznek, rendkívül gyors, jó döntésekre képes labdarúgókkal.