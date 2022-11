„Ha nem tudod megoldani pénzzel, old meg sok pénzzel” - így szól az egyik klasszikus filmben hallható örökérvényű jótanács. Katarban nem létezett infrastruktúra egy világbajnokság megrendezésére.

Megoldották.

Vásároltak már össze férfi kézilabda-válogatottat, de a futball más. Mindjárt a világbajnokság első napján szembe jött a valóság a házigazdával.

A pazar megnyitó ünnepség után kezdetben köze nem volt a játékhoz a debütáns katariaknak, Ecuador az első félidőben lemosta a pályáról a piros mezeseket. Enner Valencia akár mesterhármassal is indíthatta volna a vb-t, ám Szalai Attila csapattársa egyik gólját nem adták meg.

A Fenerbahce krisztusi korban lévő támadója már az 5. percben a hálóba jutatta a labdát, ám a VAR érvénytelenítette találatát. Ha másnak nem, szabálymagyarázati iskolapéldának jó volt a nyitómeccs, ugyanis az történt az elvett gólnál, hogy a szabadrúgás pillanatában nem volt lesen egy ecuadori sem, ám a borzasztóan kimozduló hazai kapus, Al Sheeb felugrott öklözni, és ráütötte a labdát egy dél-amerikai fejre, ez pedig már új játékszituációt eredményezett, az így előre jutott labda pedig lesen találta a csapattársát.

Negyedórányi játék után már nem volt kérdés, elkaszálta a katari kapus Valenciát, aki a megítélt büntetőt higgadtan passzolta a kapuba, 0-1.

A harmatgyenge házigazda csakhamar belenézett a második ütésbe is, Preciado remek beadását Valencia pazar fejessel váltotta gólra, 0-2.

Minden idők leggyengébb rajtját produkálta Katar, esélyük sem volt a gólszerzésre, annyi szerencséjük volt, hogy a meccs élvezeti értékét minimálisra csökkentve Ecuador a második félidőben szinte teljesen visszavett a fordulatból, főleg - hogy az öt vb-gólnál járó Valenciát az első félidőben kétszer is durván lefaultolták.

Danielle Orsato olasz játékvezető hat sárga lapot is kiosztott a mérkőzésen (ő volt az, aki 2019-ben Kleinheisler Lászlót a horvátok elleni spliti világbajnoki selejtezőn kiállította).

Katar kaput eltaláló lövés nélkül indította a világbajnokságot, produkciójuk alapján megállapítható: könnyen lehet, hogy Szenegál, és Hollandia jobban kitömi őket. Ecuador viszont remekül nyitott és várhatja a tulipánosok elleni pénteki folytatást.

Katar – Ecuador 0-2 (0-2)

Világbajnokság, A csoport. Al Khor, Al Bayt stadion. Vezette: Orsato (Carbone, Giallatini)

Katar: Al Sheeb - Miguel, Al Rawi, Khoukhi, Hassan, Ahmed - Al Haydos (Waad 72.), Boudiaf, Hatem - Almoez Ali (Muntari 72.), Afif. Szövetségi kapitány: Felix Sanches Bas.

Ecuador: Galindez - Preciado, Torres, Hinciape, Estupian - Plata, Mendez, Caciedo (Franco 90.), Ibarra (Sarmiento 68.) - Valencia (Cifuentes 77.), Estrada (Rodriguez 90.). Szövetségi kapitány: Gustavo Alfaro.

Gól: Valencia (16. - 11-esből, 31.)

Sárga lap: Al Sheeb (16.), Almoez Ali (22.), Boudiaf (36.), Afif (78.), ill. Caicedo (29.), Mendez (56.)