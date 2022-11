Vb 2022 7 órája

Brutális pénzeket akasztanak le a játékvezetők a katari tornán

Egy percig sem volt kérdés, hogy a világbajnoksággal nagyon sokan jól járnak. Szakmailag és anyagilag is kifizetődő a katari torna, most pedig kiderült az is, hogy mennyi a 36 fős bírói stáb alapfizetése.

A játékvezetők között ott van a 38 éves, nagykárolyi Kovács István is, aki kollégáival együtt 70 ezer dollárt (kb. 28 millió forintot) tehetnek zsebre, de az asszisztensek sem járnak rosszul, hiszen ők 25 ezer dolláros (kb. 10 millió forintos) alapbérre jogosultak. Továbbá minden csoportmérkőzésért 3000 dollár (kb. 1.2 millió forint) jár, és az összeg a kieséses szakaszban, valamint a döntőben tovább emelkedik, elérve a 10 ezer dollárt (4 millió forint) is. Igaz, az asszisztensek pénze ennél kisebb, a csoportmeccsekért 2500 dollárt (kb. 1 millió forintot) kapnak, míg a kieséses szakaszban legfeljebb 5000 dollárt (kb. 2 millió forintot). A negyedik játékvezetők az asszisztensekkel megegyező összeget keresnek mérkőzésenként, és ahogy Pierluigi Collina, a FIFA játékvezetői testületének elnöke elárulta, az ő feladatkörükbe tartozik meghatározni a hosszabbítás mértékét. A videobírók fizetése pedig 3-5000 dollár (1.2-2 millió forint) között változik összecsapásonként. Hogy legyen mihez viszonyítani: a katari világbajnokságon kereshető pénz mennyisége nagyságrendileg háromszor annyi, mint amennyi a Bajnokok Ligája egy idényében kézhez kapható. - írja a bama.hu

