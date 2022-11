♦ A kapura lövések számát tekintve a németek (25) mögött a brazilok (21) állnak a második, a franciák és a horvátok pedig holtversenyben a harmadik helyen (20-20), Costa Rica az egyetlen a mezőnyben, amely a bemutatkozó találkozóján – a spanyolok ellen – egyszer sem vette célba az ellenfél kapuját.



♦ A kapu felületét Brazília (10) találta el a legtöbbször, Németország még itt is második (9), míg összesen öt együttesnek – Uruguay, Dél-Korea, Szerbia, Katar és Costa Rica – ez az első csoportmeccsén egyszer sem sikerült.



♦ A németek azért is felköthetik a gatyát vasárnap a spanyolok ellen, mert Luis Enrique együttese mind a passzok számában (1103), mind azok pontosságában (93 százalék), mind a labdabirtoklásban abszolút első eddig a katari vb mezőnyében. Hansi Flick gárdája az átadások számát tekintve jelentősen elmaradt a spanyoloktól (802), viszont a pontosságban (90 százalék), illetve a labda birtoklásában (73 százalék) már csak alig.Arról nem beszélve, hogy az első körben ugye a spanyolok szerezték a legtöbb gólt (hetet).

♦ A beadásokkal eddig Mexikó (28), Franciaország (24) és az Egyesült Államok (23) próbálkozott a legtöbbször (28).



♦ A gólhelyzeteket eddig mindössze két csapatnak sikerült maximálisan kihasználnia, az Argentínát meglepetésre két vállra fektető Szaúd-Arábiának, valamint a Kanadát 1–0-ra verő Belgiumnak. Az ebben a tekintetben harmadik legjobb Ghána jelentős lemaradással következik a sorban (67 százalék).



♦ A párharcokat pedig a franciák nyerték meg a legnagyobb arányban (60 százalék), őket az angolok (58) és a horvátok (55) követik. A fejpárbajokban a szerbek (67 százalék) egy hajszállal megelőzték a gallokat (66). Meglepő, hogy a saját térfelükön a tunéziaiak (24) és a katariak (23) után a belgák vesztették el a harmadik legtöbb labdát, 21-et. Az sem számít feltétlenül papírformának, hogy az ellenfél térfelén viszont a dánok szereztek legtöbbször labdát (20-at), őket a portugálok és az ecuadoriak követik, 17-tel.



♦ A letámadásban az első körben az angolok voltak a legsikeresebbek, 83 százalékkal, megelőzve a spanyolokat (71) és az amerikaiakat (67). A legtöbb szabálytalanságot a szaúdiak követték el, 22-t – bizony ez is kellett Lionel Messiék legyőzéséhez. A legsportszerűbbek a franciák voltak, akik mindössze ötször faultoltak, de a németek, a brazilok és az uruguayiak is csak hatszor.



♦ A legsűrűbben az argentinok futottak lesre, összesen tízszer, míg a legtöbb bravúrt, ötöt a japánok kapusa, Gonda Suicsi mutatta be a németek ellen megnyert találkozón. A szaúd-arábiai Mohammed al-Ovaisz négy extra védéssel áll a második, a belga Thibaut Courtois és a holland nemzeti csapatban a vb-n debütáló Andries Noppert pedig hárommal holtversenyben a harmadik helyen - összegzett a Nemzeti Sport.