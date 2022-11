A hétfői összecsapáson a felek először mérkőznek meg egymással, a szenegáliak két vb-szereplése során (2002, 2018) a holland rivális pont hiányzott.

Az európai gárda mellett szól, hogy legutóbbi 25 találkozóján veretlen (19 győzelem, 6 döntetlen), afrikai ellenféltől pedig nem kapott még ki világbajnokságon (3 győzelem, 1 döntetlen).

A hollandok a selejtezőben magabiztosan nyerték csoportjukat, világbajnoki bemutatkozásaik alkalmával pedig soha nem szenvedtek még vereséget. Legutóbbi három vb-összecsapásukon nem kaptak gólt, akkor, vagyis 2014-ben ez vb-bronzérmet ért. Az együttes Louis van Gaal szövetségi kapitány másodszori visszatérése óta veretlen, a sorozat több mint egy éve és 15 mérkőzése tart (11 győzelem, 4 döntetlen).

Szenegál vb-mérlege 3 győzelem, 3 döntetlen és 2 vereség, sikereit kivétel nélkül európai csapattal szemben érte el, 2002-ben például az akkor is címvédő franciákat múlta felül óriási meglepetésre. Szenegál mindkét nyitómeccsét megnyerte a vb-ken, a franciák után 2018-ban a lengyeleket múlta felül.

Az afrikai csapat a selejtezőben utolsó erőpróbáját tizenegyespárbajban nyerte meg Egyiptommal szemben, rajtuk kívül még az ausztrálok kijutása sikerült ilyen kiélezettre. Az idei Afrika Kupán győztes együttesből 19 játékos került be a vb-keretbe, viszont a csapat meghatározó tagja, a Bayern Münchenben légióskodó Sadio Mané sérülése miatt - bár sokáig reménykedtek, hogy a katari torna alatt késve ugyan, de valamikor csatlakozik - végül kihagyja a vb-t. A kulcsember kiesése nagymértékben lehet hatással a Szenegál teljesítményére.

A helyszínről: az al-Tumama Stadion a dohai Hamad nemzetközi repülőtér közelében épült fel. Az 50 ezer négyzetméteres közpark által körbevett létesítmény külalakját a férfiak által hordott arab fejfedő ihlette. Az építkezés 2017-ben kezdődött, majd 2021 októberében az Emír Kupa döntőjével adták át. A hat csoportmérkőzés és egy nyolcaddöntő mellett egy negyeddöntőnek is otthont adó, 40 ezer férőhelyes aréna befogadóképességét a torna után a felére csökkentik, a felszabaduló székeket pedig más országoknak adják.

A várható kezdőcsapatok:

Szenegál:

---------

E. Mendy - Sabaly, Cisse, Koulibaly, Ballo-Toure - Kouyate, N. Mendy, I. Gueye - I. Sarr, Dia, Diatta

Hollandia:

----------

Pasveer - Timber, Van Dijk, Ake - Frimpong, F. De Jong, Koopmeiners, Blind - Klaassen - Gakpo, Bergwijn



A küzdő felek bemutatása:

Szenegál:

---------

Területe: 196 712 négyzetkilométer

Népesség: 17,2 millió

Főváros: Dakar

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1960

FIFA-tag: 1964 óta

Mezszín: fehér-zöld

Út a vb-ig: az afrikai selejtező H csoportjának győzteseként Egyiptomot búcsúztatva jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 2

Legnagyobb sikerek: Afrika Kupa-győztes (2022), vb-negyeddöntő (2002)

FIFA-világranglista: 18.

Szövetségi kapitány: Aliou Cissé (2015 márciusa óta)



A keret:

mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:

kapusok:

1 Seny Dieng 1994.11.23. Queens Park Rangers 4/ 0

16 Édouard Mendy 1992.03.01. Chelsea 25/ 0

23 Alfred Gomis 1993.09.05. Rennes 14/ 0

védők:

2 Formose Mendy 2001.01.02. Amiens 2/ 0

3 Kalidou Koulibaly 1991.06.20. Chelsea 64/ 0

4 Pape Abou Cissé 1995.09.14. Olimpiakosz 13/ 1

8 Cheikhou Kouyaté 1989.12.21. Nottingham Forest 83/ 4

12 Fodé Ballo-Touré 1997.01.03. AC Milan 14/ 0

14 Ismail Jakobs 1999.08.17. AS Monaco 2/ 0

21 Youssouf Sabaly 1993.03.05. Real Betis 24/ 0

22 Abdou Diallo 1996.05.04. RB Leipzig 18/ 2

24 Moustapha Name 1995.05.05. Pafosz 6/ 0

középpályások:

5 Idrissa Gueye 1989.09.26. Everton 96/ 7

6 Nampalys Mendy 1992.06.23. Leicester City 19/ 0

11 Pathé Ciss 1994.03.16. Rayo Vallecano 1/ 0

15 Krépin Diatta 1999.02.25. AS Monaco 26/ 2

17 Pape Matar Sarr 2002.09.14. Tottenham Hotspur 10/ 0

25 Mamadou Loum 1996.12.30. Reading 3/ 0

26 Pape Gueye 1999.01.24. Olympique Marseille 12/ 0

támadók:

7 Nicolas Jackson 2001.06.20. Villarreal 0/ 0

9 Boulaye Dia 1996.11.16. Salernitana 19/ 3

10

13 Iliman Ndiaye 2000.03.06. Sheffield United 2/ 0

18 Ismaila Sarr 1998.02.25. Watford 48/10

19 Famara Diédhiou 1992.12.15. Alanyaspor 24/10

20 Bamba Dieng 2000.03.23. Olympique Marseille 13/ 2



Hollandia:

----------

Területe: 41 850 négyzetkilométer

Népesség: 17,8 millió

Főváros: Amszterdam

Labdarúgó-szövetség alapítási éve: 1889

FIFA-tag: 1904 óta

Mezszín: narancssárga

Út a vb-ig: az európai selejtező G csoportjának győzteseként jutott ki

Korábbi vb-részvételek: 10

Legnagyobb sikerek: Európa-bajnok (1988), vb-ezüstérmes (1974, 1978, 2010), olimpiai bronzérmes (1908, 1912, 1920)

FIFA-világranglista: 8.

Szövetségi kapitány: Louis Van Gaal (2021 augusztusa óta)



A keret:

mezszám: név: születési idő: klub: válogatottság/gól:

kapusok:

1 Remko Pasveer 1983.11.08. Ajax Amsterdam 2/ 0

13 Justin Bijlow 1998.01.22. Feyenoord 6/ 0

23 Andries Noppert 1994.04.07. Heerenveen 0/ 0

védők:

2 Jurriën Timber 2001.06.17. Ajax Amsterdam 10/ 0

3 Matthijs de Ligt 1999.08.12. Bayern München 38/ 2

4 Virgil van Dijk 1991.07.08. Liverpool 49/ 6

5 Nathan Aké 1995.02.18. Manchester City 29/ 3

6 Stefan de Vrij 1992.02.05. Internazionale 59/ 3

16 Tyrell Malacia 1999.09.17. Manchester United 6/ 0

17 Daley Blind 1990.03.09. Ajax Amsterdam 94/ 2

22 Denzel Dumfries 1996.04.18. Internazionale 37/ 5

26 Jeremie Frimpong 2000.12.10. Bayer Leverkusen 0/ 0

középpályások:

11 Steven Berghuis 1991.12.19. Ajax Amsterdam 39/ 2

14 Davy Klaassen 1993.02.21. Ajax Amsterdam 35/ 9

15 Marten de Roon 1991.03.29. Atalanta 30/ 0

20 Teun Koopmeiners 1998.02.28. Atalanta 10/ 1

21 Frenkie de Jong 1997.05.12. Barcelona 45/ 1

24 Kenneth Taylor 2002.05.16. Ajax Amsterdam 2/ 0

25 Xavi Simons 2003.04.21. PSV Eindhoven 0/ 0

támadók:

7 Steven Bergwijn 1997.10.08. Ajax Amsterdam 24/ 7

8 Cody Gakpo 1999.05.07. PSV Eindhoven 9/ 3

9 Luuk de Jong 1990.08.27. PSV Eindhoven 38/ 8

10 Memphis Depay 1994.02.13. Barcelona 81/42

12 Noa Lang 1999.06.17. Club Brugge 5/ 1

18 Vincent Janssen 1994.06.15. Royal Antwerp 20/ 7

19 Wout Weghorst 1992.08.07. Besiktas 15/ 3