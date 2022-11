Jegyzőkönyv

Szenegál – Hollandia 0-2 (0-0)

Doha, al-Tumama Stadion. 41721 néző V.: W. P. Sampaio (brazil)

Szenegál: E. Mendy – Sabaly, Koulibaly, P. Cissé, A. Diallo (Jakobs, 62.) – Gueye, N. Mendy, Kouyaté (Gueye 73.) – Diatta (Jackson 74.), Dia (Dieng 69.), Sarr. Szövetségi kapitány: Aliou Cissé.

Hollandia: Noppert – Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Aké, Blind – F. de Jong, Berghuis (Koopmeiners, 79.) – Gakpo (De Roon, 90+4.) – Bregwijnn (Klaassen, 79.), Janssen (Depay, 62.) Szövetségi kapitány: Luis Van Gaal.

Gól: Gakpo (84.), Klaasen (99.)

Sárga lapok: Mendy (94.), ill. De Light (56.)

A kvartett másik két szereplője, Ecuador és Katar vasárnap felejthető mérkőzéssel nyitotta meg a világbajnokságot, így nem volt magasan a léc a két gárda előtt hétfőn. A névsorokat böngészve is jóval jobb találkozóra számíthattunk, a nyolc év után a világbajnokságra visszatérő hollandok újoncot avattak, a Heerenveen hálóőre, Andries Noppert Dohában lépett először pályára a válogatottban.

Az első lehetőség Szenegál előtt adódott, Boulaye Dia egy szép átvétel után lőhetett a tizenhatoson belül, de Frenkie de Jong blokkolni tudott, a szögletet tisztázták a narancsmezesek. A túloldalon sem kellett sokat várni az első komolyabb lehetőségre, egy formás holland akcióban Gakpo a kimozduló kapus mellett centerezett, de Bergwijn lába előtt éppen csak elcsúszott a labda. Később a szenegáliak is komoly helyzetig jutottak, Sarr a kaputól 17 méterre, középről gondolt egyet és rálőtte, próbálkozása nem sokkal kerülte el a felső lécet. A 19. percben az eddigi legnagyobb lehetőséget láthatták a nézők, egy gyors holland akciót követően de Jong állt a kapussal szemben, de lövés helyett a középpályás cselezni kezdett, így a védők utolérték és tisztáztak. A 25. minutumban Sarr tekert a tizenhatoson belül a hosszú sarok felé, a hálóba tartó lövést azonban útközben Van Dijk fejjel hárította. Bár komoly lehetőségek adódtak mindkét oldalon, az első kaput eltaláló lövésig a 33. percig kellett várni, Sabaly kísérletét védte könnyen Noppert. A szenegál szurkolóknak köszönhetően nagyszerű hangulat uralkodott a mérkőzésen, a két csapat kiegyenlített első félidőt tudhatott maga mögött, ennek az eredménynek Ecuador örülhetett a legjobban.

A szünetet követően kicsit belassult a játék, továbbra sem kellet a kapusoknak bravúrokat bemutatniuk, a játékrész elején a hollandok többször is próbálkozhattak szöglettel, de egy kapu fölé szállt Van Dijk fejesen kívül nem volt veszély ezekben. Van Gaal is érezte, változtatni kell, Janssen helyét a Barcelona csatára, Depay vette át. Az idő múlásával enyhe fölénybe került Szenegál, a 65. percben Dia veszélyeztetett. A 73. minutumban bár igazi bravúrra volt szüksége Noppertnek, egy jobb oldali akciót követően Gueye éles szögből kínálta meg a holland kapust egy sistergős lövéssel. A második félidőben Hollandia nem találta a ritmust, a 77. percig még mindig nem volt kaput eltaláló lövése a sárga mezeseknek. A 84. percben ez megváltozott, de még hogyan. De Jong varázsolta a labdát Gakpo fejére, aki a rosszul kimozduló Mendy elől a kapuba fejelte a labdát, 0-1. Az utolsó percekben bár próbálta Szenegál fokozni a nyomást Noppert kapujára Gueye lövésén kívül nem igazán akadt dolga a debütáló kapusnak, sőt egy gyors kontrát Klaasen fejezett be, 0-2.