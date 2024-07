Anglia továbbra sem játszik jól az Eb-n, de már ott van az elődöntőben. Csikorognak a Southgate-csapat fogaskerekei, így volt ez Svájc ellen is, hiszen az 1-1-es rendes játékidő után a hosszabbításban Xherdan Shaqiri felső lécénél az ellenfél járt közelebb a gólhoz. A Liverpoolban is megfordult támadó szögletből csavarta a kapura a labdát, s kis híján bejött neki a merész húzás. Az angol kapus, Jordan Pickford, miután megúszta kapott gól nélkül az esetet, a hüvelykujját feltartva jelezte is Shaqirinek, hogy szép próbálkozás volt. Aztán következett a tizenegyespárbaj, és eljött Pickford nagy pillanata - számol be róla a Magyar Nemzet.