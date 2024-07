Nagy Zsolt nagy álma teljesült azzal, hogy pályára léphetett a kontinensviadalon. A németek elleni mérkőzést megelőzően bízott abban, hogy akár kezdőként juthat szóhoz, de annak is nagyon örült, hogy a hajrára fordulva beállhatott.

– Hirtelen jött, elmentem melegíteni a második félidő elején, aztán leültem öt percre a padra, akkor jelzett a szakmai stáb, hogy készüljek, indulok a pályára. Nagy boldogság volt, a lefújás után kicsit el is érzékenyültem, a hosszabbítással együtt húsz percet töltöttem a gyepszőnyegen. Már gyerekként a foci volt a mindenem, ezzel keltem és feküdtem, azóta sincs másként. Azt sajnálom, hogy a családtagjaim nem voltak jelen, az első, kölni meccsre eljött repülővel a nejem és az apósom, bíztak abban, hogy szóhoz jutok, akkor nem jött össze. A kislányom négy éves, ő ehhez még kicsi, otthon maradt, tévén nézte a meccseket. A lányom, Zara amúgy már sokszor látott élőben, az általam bemutatott gólörömöt mindig ő találja ki, vele egyeztetek előzőleg, mit formálok a kezemmel. Két éve a Nemzetek Ligájában gólt lőttem a németek és az angolok ellen is, legutóbb, márciusban pedig Koszovó ellen találtam be, felkészülési derbin, azt a koreográfiát is Zara eszelte ki. Az utolsó, skótok elleni meccset is a tévén nézték a családtagjaim. A svájciak elleni vereség után a kapitány nyilatkozta, több helyen változtat, legbelül reméltem, hogy a kezdők közé nevez a németek ellen, ami nem következett be, de az is hatalmas dolog, hogy fordulás után bizalmat szavazott nekem. Úgy érzem, jól szálltam be, nem okoztam csalódást. Nagyon remélem, a skótok ellen is szóhoz jutok, akár kezdőként. Az első meccs után kettőt cserélt a mester, két vereséggel álltunk, bíztam abban, hogy ismét változtat. Tudtuk, hogy a britek fizikális együttest alkotnak, amikor lefújták a németek elleni meccsünket Stuttgartban, zuhanyzás után az öltözőben elkezdtem nézni a svájciak elleni találkozójukat, gyorsan kiderült számomra, nehéz dolgunk lesz ellenük is. Az Eb-n gyenge csapat nincs. Bíztam a győzelemben, sőt, csak ezt tudtam elképzelni, meggyőződésem volt, jobbak vagyunk nálunk. Csak győzelemmel tudtuk életben tartani a reményeinket a folytatás kapcsán. Úgy voltunk vele, nyerjünk, aztán utána elkezdhetünk számolgatni. Hihetetlen élményt jelentett a mérkőzés, a közös ünneplés a kapu mögött a drukkerekkel, akik végig bíztam bennünk, nem adták fel egyetlen pillanatra sem. Ahogy mindenki, én is bíztam abban, hogy számunkra szerencsések alakulnak a további csoportküzdelmek, de sajnos nem következett be. Ezzel együtt is életem meghatározó élménye az Eb, nagyon remélem, még sokszor magamra ölthetem a címeres mezt.