A második találkozón a házigazda, végső győzelemre is esélyes németekkel találkozott Marco Rossi együttese. A vendéglátók kétgólos győzelmet arattak.

- Tudtuk, a folytatásban, a németek ellen még kevesebbet lesz nálunk a labda, a németek még komolyabb játékerőt képviselnek, a pálya középső részén nagyon jól adogatnak. A magyar válogatott ereje abban rejlik, hogy szervezetten védekezik, a közös labdaszerzés után pedig gyorsan lendül támadásba. A mérkőzéseken mindig akadnak lehetőségek, amikor meg tudjuk bontani az ellenfelet. A németek ellen is bizonyítottuk, hogy egy erősebb válogatottat is képesek vagyunk megszorongatni, ha taktikailag összeszedett, felnőttes játékkal képesek lehetünk borítani a papírformát. Ezért is volt szerencsétlen helyzet, hogy a játékvezető belenyújt a mérkőzésbe. Nyilvánvaló, a bíró nem fog a nagyobb csapat ellen fújni, főleg, ha házigazdáról van szó. Én nem szoktam a játékvezetővel foglalkozni, de ezúttal nem megkerülhető a szerepe. Egy ennyire fontos, kiélezett mérkőzésen apróságok döntenek a kimenetelről. Ráadásul most nem kicsi volt a tévedés, hanem nagy, ugyanis Willi Orbánt esetében egyértelmű volt a szabálytalanság, ami a házigazdák vezető gólját eredményezte. Jól kezdtünk, nagy helyzettel, aztán kiegyenlítetté vált a mérkőzés, próbáltuk lezárni a területeket, szabálytalanság előzte meg a németek első találatát, ami abból is látszott, hogy Gündogan is megállt egy másodpercre, aztán látta, hogy a bíró továbbengedte az akciót. Természetesen nem csak a bírót, magunkat is okolhattuk a találatért. Miután ez UEFA által rendezett esemény, úgy gondolom, ekkora hiba nem fér bele, hogy nem kezelik egységesen a csapatokat, a játékosokat. Arra megy el a bíráskodás, hogy akadnak sípmesterek, akik szinte bicskanyitogatóan arrogánsak, lekezelőek, nem lehet velük beszélni. Persze, nekik sem könnyű a helyzetük, hiszen meg kell fogniuk a játékosokat, kézben kell tartani a mérkőzéseket. Nagy a tét, a labdarúgók is érthetően feszültek, de el kell fogadnunk a bírói döntéseket.