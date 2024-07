Még véletlenül sem szeretnék belekeveredni abba a vitába, hogy az angoloknak járt-e a tizenegyes a hollandok ellen. Természetesen van véleményem, de biztos vagyok benne, nincs semmi, amivel meggyőzhetném azokat, akikkel nem értünk egyet, ezért értelmetlen és felesleges lenne még csak belevágni is, és ez már nem is fontos. A VAR szólt a játékvezetőnek, ő visszanézte az esetet, majd úgy döntött, megadja a büntetőt, Harry Kane belőtte, ezen már lehetetlen lenne változtatni.

A hollandok és hívei persze azonnal az intézményt vették célba, a VAR-ra zúdították minden haragjukat, Ronald Koeman szövetségi kapitány egyenesen odáig ment, hogy a videobíró tönkreteszi a labdarúgást. Ahogy ez egyébként csaknem mindig lenni szokott, amikor valakit a VAR hátrányos helyzetbe hoz. Olyan még sohasem reklamált és nem állt elő ehhez hasonló apokaliptikus látomással, akinek a rendszer a javára ítélt. Persze a futballt nemcsak nem lehet, hanem nem is érdemes érzelmek és szenvedélyek nélkül megélni, márpedig azok könnyen eltéríthetnek bárkit is a tényektől, másként fogalmazva – és ezt egyszer az egyik legtekintélyesebb magyar edző ismerte el nekem –

mindenki azt látja, amit látni szeretne.

Ezzel nincs is baj, a gond ott kezdődik, hogy a VAR létjogosultságáról kizárólag abban a néhány, bőven kisebbségben lévő esetben lobban fel a vita lángja, amikor rosszul alkalmazzák, esetleg amit látunk, az határeset, netán a játékvezető tényleg még így is téved, azaz csupán a mérleg egyik serpenyőjét nézzük. Holott ez így nem korrekt, arról is beszélnünk kellene, hogy mit ad a rendszer, mennyivel több igazságos eredmény született a bevezetése óta. Az Európa-bajnokságról nincs adatom, de szemléltetésnek kiválóan megfelel a magyar bajnokság is: az élvonal videobíró nélküli utolsó idényében, 2021–2022-ben 60 súlyos, akár az eredményt is befolyásoló játékvezetői tévedés történt, a másfél hete véget ért szezonban csak 14, és ez csúcs az NB I történetében.

Ez a csak 14 is sok, és jelzi a rendszer tökéletlenségét, ám visszatérve az Eb-re, hosszan idézhetnénk fel olyan eseteket, amelyekben a VAR akadályozta meg, hogy szabálytalan góllal nyerjen az egyik vagy a másik csapat. Persze azzal is tisztában vagyok, hogy VAR-ügyben sem feltétlenül az érvek, sokkal inkább az indulatok játszanak fő szerepet, ezért itt sem célom a meggyőzés, de az igen, hogy nézzük és lássuk a mérleg mindkét oldalát. Kénytelenek vagyunk: ha valaki azt hiszi, hogy a technika újra eltűnik a sportágból, az nagyot téved.