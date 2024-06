Bár a felkészülést már megkezdték a Puskás Akadémiával követi az Európa-bajnokság eseményeit?

– Szerintem nem volt olyan mérkőzés, amit kihagytam. Persze most, amikor egyidőben vannak este a meccsek akkor az ember kapcsolgat ide-oda, és úgy néz két meccset, de amikor az első csoportmérkőzések voltak, akkor szinte mindegyiket végignéztük. Amikor kint voltunk a csapattal Olaszországban, akkor is néztük őket. Azt pedig gondolom mondanom sem kell, hogy mennyire szurkolunk a magyar válogatottnak. Óriási futball-láz van nem csak itthon, hanem az egész kontinensen. Öröm látni, ahogy a különböző városokban, kis településeken, falvakban mennyi embert képes összehozni ez a sport.

A magyar válogatott még mindig reménykedhet a továbbjutásban. Hogy látta a csapat mérkőzéseit?

– Ha végigmegyünk a mérkőzéseken, akkor egy javuló tendenciát láthatunk. Azt éreztem a svájciak ellen, amit eddig még nem láttam korábban a mieinken, hogy mintha egy kicsit vagy túlságosan izgulnának a játékosok, vagy túlságosan koncentráltak akarnak lenni. Emiatt nem is kezdtünk jól, de a második játékrész azért hellyel közzel rendben volt, de az eredmény sajnos nem jött. A második találkozón volt szerintem a legnehezebb dolgunk, Németország egyébként is egy nagyon extra csapat, mondhatjuk, csak világsztárjaik vannak, ráadásul jól is kezdtek a skótok ellen. Azután a mérkőzés után azt mondtam, ők lehetnek az egyik esélyesei a tornának. Ezen az összecsapáson már jól nézett ki a mieink játéka, a küzdeni akarással nem volt gond, és a csapategység is jól nézett ki, ráadásul a helyzeteink is megvoltak, hogy másképp alakítsuk a kimenetelt. A skótok ellen aztán a magyar szív dominált, hittünk abban, hogy gólt tudunk szerezni és végül a legvégén be is rúgtuk.

Mi lehetett a siker titka a skótok ellen?

– Úgy érzem sikerült levetkőzni azt a rossz balsorsot ami évekig jellemző volt a magyar sportban, nem csak a labdarúgásban. A szerencse mellénk állt. Ehhez kellett az a küzdeni akarás amit a játékosok mutattak. Ugye történt az a nagyon szomorú eset Varga Barnival, remélem, hogy minél hamarabb felépül és jobbulást kívánok neki innen is. Szerintem annak a rossz pillanatnak is volt jelentősége abban, hogy a játékosok még jobban odafigyeljenek és még nagyobb odaadással küzdjenek a sikerért. Az utolsó 20-30 percben teljesen látszott a magyar szív, aminek aztán meg is lett a gyümölcse, ráadásul így még a továbbjutás is összejöhet számunkra.

Azt se felejtsük el, hogy a játékosok idegrendszere is jelesre vizsgázott.