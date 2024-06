Nagy kalandon van túl a hét esztendős nagylóki kisfiú, Tránszky Ákos. A Sárosdi NKSC ifjú futballistája az Európa-bajnokság hivatalos partnere által hirdetett nyereményjátékon nyerte el a lehetőséget, hogy ott lehessen a mieink

Németország elleni összecsapásán Stuttgartban, mint játékoskísérő.

– Először azt hittük, hogy ez valami tévedés, és csak át akarnak verni minket – nyilatkozta lapunknak az édesapa, Tránszky Csaba. Hozzátette, nagy volt az öröm azután amiután realizálódott, hogy tényleg ők nyertek és utazhatnak Stuttgartba.

Ákos számára ez a lehetőség egy óriási élmény volt édesapja elmondása szerint, hiszen a további labdarúgó-pályafutásában is egy löketet adhat számára ez a tapasztalat. Arról is mesélt, hogy kisfia most utazott először repülőn, ami szintén nagy öröm volt a számára.

– Ákoska Willi Orbánt kísérhette be. Miután megvolt a játékoskísérés közösen nézhettük meg a meccset. Sajnos az eredmény nem úgy alakult, ahogy az nekünk jó lett volna, de így is örökre emlékezni fogunk erre a napra – folytatta Tránszky Csaba.

A kisfiú lapunk kérdésére elmondta, szeretne a jövőben is focizni, kedvenc játékosa természetesen Szoboszlai Dominik, míg a külföldi játékosok közül Virgil van Dijk az, akit a legjobban kedvel.