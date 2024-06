– A Svájc elleni első félidő volt az, ahol a válogatott szerintem nem az igazi arcát mutatta. Onnantól kezdve viszont azt mondom régi önmagát idézte. Nekem tetszett a svájciak elleni második félidő, valamint a németek elleni meccs is, a skótok ellen pedig óriási taktikai csatát vívtunk – kezdte gondolatait lapunknak Sallai Tibor. Hozzátette, bízott abban, hogy sikerül megverni Skóciát, ami bár nem volt egyszerű, de végül sikerült.

A korábbi NB I-es labdarúgó arról is beszélt, nem érezte azt Csoboth Kevin kapufájánál, hogy az lehet a magyar válogatott utolsó esélye.

– Őszintén megmondom annyira benne voltam én is lelkileg a mérkőzésbe, hogy nem figyeltem az időt és annak múlását sem éreztem. Annál a helyzetnél úgy voltam, hogy még vissza van legalább öt perc, és vártam a következő lehetőséget. Csak átéltem a meccs izgalmát – folytatta gondolatait Sallai Tibor.

A Freiburg játékosának édesapja a hangulattal kapcsolatban elmondta, a szurkolókra nem lehet panasz, kitettek magukért és ugyanúgy buzdították a csapatot, mint ahogy azt a Puskás Arénában már megszokhattuk tőlük. Kiemelte, az utolsó pillanatok tényleg eufórikusak voltak, az egész stadion felrobbant és mindenki önfeledt örömmámorban úszott.

Fiával kapcsolatban is megkérdeztük a futballedzőként tevékenykedő édesapát.

– Úgy gondolom, hogy ebben az évben a Freiburgban, a klubcsapatában is folyamatosan jó teljesítményt nyújtott, számítottam arra, hogy ezt a formát az Eb-re is megőrzi majd és megmutatja azt, amit Freiburgban is megtett. Többször választották ott a hét játékosának, a szurkolók is megszavazták nem egyszer a legjobbnak, a Kickernél is volt, hogy bekerült a hét csapatába, úgyhogy azt mondom jó formában volt Roli, amit sikerült az Európa-bajnokságon tovább vinni – mondta fiával kapcsolatban Sallai Tibor.

Sallai Rolandot végül a Skócia elleni mérkőzésen a találkozó legjobbjának választották, ráadásul ő adta a gólpasszt Csoboth Kevinnek.

– Nehéz szavakban megfogalmazni az érzéseimet. Roli minden meccsén amikor gólt rúg, vagy gólpasszt ad ugyanúgy tudok örülni, de ez egy kicsit másabb volt. Már a válogatott miatt is, na meg az Európa-bajnokság azért is más, mert mégiscsak ritkán adatik meg az, hogy az ember kijusson egy Eb-re. Szorítottam a válogatottért, ugyanúgy örültem mint a többi szurkoló is, egy kicsit be is rekedtem. Az viszont biztos, hogy büszke vagyok rá, hogy gólpasszt adott és arra is, hogy ő lett a meccs embere – jelentette ki az egykori futballista.