Sallai Nikolett jelenleg a Dunaújvárosi KKA balszélsője, azonban nem csak a kézilabda kapcsán van köze a sporthoz. Édesapja, Sallai Tibor kétszázszor szerepelt a hazai labdarúgó élvonalban, külföldön is megfordult. Bátyja, Roland pedig a Bundesligában szereplő SC Freiburg és a magyar válogatott kulcsembere.

– Kint vagyunk, a helyszínről követjük a mérkőzéseket a szűk családi körrel – mondta lapunknak Sallai Nikolett. Hozzátette, a hangulat rendkívül jó, olyan mintha még többen lennének kint magyarok Németországban a válogatott mögött, mint ahányan itthon szoktak kint lenni. Kiemelte, ilyenkor teljesen mindegy, hogy ki melyik klubcsapatnak szurkol, mindenki összefog, ez pedig egy szóval fantasztikus.

A kézilabdázó arról is beszélt, vannak olyan szurkolók akik reálisan látják a jelenlegi helyzetet, és jól értékelik azt, azonban olyanok is akadnak, akik csak azt veszik figyelembe, hogy eddig milyen jól teljesített a válogatott, most pedig nem jönnek össze ugyanazok a dolgok.

– Szerintem ez más szint, erős csoportban vagyunk, és reális az, hogy csak a negyedik helyen állunk. Az utolsó meccsen sok minden múlik majd. Az első nem volt olyan szép, nem játszottunk jól, de amellett nem mehetünk el, hogy Svájc jó csapat. Mindenki csalódott, én azt láttam a fiúkon, Roliékon is. Dühesek, egy kicsit idegesek, nyomasztja őket is ez az eredmény. Ilyenkor nem szabad, hogy másban keressék a hibát, hanem az a lényeg, hogy összefogjanak, fel kell emelniük egymást, nem lehúzni. Ez pedig nem egyszerű – folytatta gondolatait a DKKA játékosa.

Nikolett arról is beszélt nekünk, Rolandék el vannak zárva, nagyon figyelnek és vigyáznak rájuk.

– Tudjuk tartani vele a kapcsolatot, a meccsek után is mindig volt fél, egy óra, ahol a családtagok találkozhattak a játékosokkal. Tegnap volt például egy családi nap, akkor mi nem, de a barátnője bement hozzá, beszélgettek, elvoltak. Emellett videóbeszélgetéseket szoktunk tartani, meg írásban is kommunikálunk vele. Nem olyan sokat mint amúgy, de kapcsolatban vagyunk vele – mondta Sallai Nikolett.