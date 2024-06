Bár a magyar válogatott 3-1-re kikapott a svájciak elleni nyitómérkőzésen a németországi Európa-bajnokságon, Keszei Marcell számára így is óriási élmény volt a találkozó.

– Az Európa-bajnokság hivatalos partnerénél dolgozom, és volt egy cégen belüli játék, amin tizenegy olyan szerencsés gyermeket sorsoltak ki, akik a válogatott játékos kísérői lehettek a Svájc elleni nyitómérkőzésen. Én is neveztem, és nagy örömömre minket sorsoltak ki – mondta lapunknak Marci anyukája, Keszei-Kiss Gabriella. Hozzátette, kisfia első reakciója az volt, hogy ő nem mer majd annyi ember elé kimenni. Ezért döntöttek úgy, hogy kilátogatnak az Alba Aréna nyitóünnepségére, hogy ott is szokja a környezetet.

A székesfehérvári Gyöngyvirág Óvoda ovisa, és édesanyja a mérkőzést megelőző napon utaztak ki Németországba, a találkozó napján pedig nem sok időt töltöttek együtt.

– Már délelőtt összegyűjtötték tőlünk a gyerekeket, és az UEFA előírásai szerint próbáltak. A kivonulás előtt két perccel találkoztak a játékosokkal, ekkor derült ki, hogy Sallai Rolandot fogja kísérni majd Marci. Roli először németül szólt a kisfiamhoz, de hamar tisztázódott a vicces félreértés – folytatta az élménybeszámolót az anyuka.

A nagy pillanatok után a lelátón szurkoltak együtt a gyermekek és a kísérőik a válogatott sikeréért. Vasárnap aztán egy közös állatkertezéssel zárult a program, majd aznap késő este értek haza Székesfehérvárra.

– Nagy élményt szerzett ezzel a hétvégével Marci. Egyébként is rendkívül szereti a focit, ha valaki most megkérdezi tőle, akkor biztos hogy azt feleli, focista szeretne lenni ha nagy lesz – mondta Keszei-Kiss Gabriella, akitől azt is megtudtuk, kisfia még nem futballozik, csak kézilabdázni és úszni jár, de az udvarukban van egy kis focipálya, ahol esténként családi futballmérkőzéseket rendeznek. Természetesen követik a válogatott további mérkőzéseit és szurkolnak a sikerért.