Micsoda dráma! Az utolsó pillanatban egyenlítettek a szerbek

Keményen gyűrte egymást Szlovénia és Szerbia a labdarúgó Európa-bajnokság C csoportjának 2. fordulójában, s végül egy gólt be is tudtak gyötörni a szlovénok. Ez viszont nem volt elég a sikerhez, az utolsó utáni pillanatban egyenlítettek a szerbek.

Kvanduk Bence Kvanduk Bence

Az utolsó pillanatban omlott össze minden Szlovénia számára Fotó: DAMIEN MEYER / AFP

Nem habozott egymás ellen Szlovénia és Szerbia a második idei Eb-mérkőzésükön. Gnezda Cerin lövése után már a 4. percben védenie kellett Rajkovicsnak. A folytatásban is voltak helyzetek, de sokáig pontatlanul játszottak az együttesek. A 27. percben aztán Vlahovics fejelhetett öt méterről, de Oblak hárította a kísérletét. Nem sokkal később pedig Mitrovics bólintása a kapu mellé ment. Karnicnik gólja nem volt elég

Fotó: DAMIEN MEYER / AFP Még a szünet előtt Elsniknek is volt egy kiváló lövése, ami a kapufán csattant, míg a kipattanót Sesko fölé lőtte. A válasz erre egy Mitrovics lövés volt a másik oldalon, ahol Oblak védett újra bravúrral. A gól a 69. percben érkezett egy gyors szlovén kontra után. Elsnik középmagas, balról érkező beadását Karnicnik lőtte a kapuba a hosszúról. Ez viszont nem volt elég a győzelemhez, a ráadás utolsó percében Jovics fejelt a szlovén kapuba és csípett el egy pontot a szerbeknek. Labdarúgó Európa-bajnokság

C csoport, 2. forduló.

SZLOVÉNIA–SZERBIA 1–1 (0–0)

München, Allianz Aréna. Vezette: Kovács István (román).

SZLOVÉNIA: Oblak – Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza – Stojanovic (Verbic, 76.), Gnezda Cerin, Elsnik, Mlakar (Gorenc Stankovic, 64.) – Sporar, Sesko (Vipotnik, 76.). Szövetségi kapitány: Matjaz Kek.

SZERBIA: Rajkovics – Veljkovics, Milenkovics, Pavlovics – Zsivkovics (Birmancsevics, 82.), Ilics, Lukics (S. Milinkovics-Szavics, 64.), Mladenovics (Gacinovics, a szünetben) – Tadics (Szamardzics, 82.) – Vlahovics (Jovics, 64.), Mitrovics. Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics.

Gólszerző: Karnicnik (69.), ill. Jovics (90+5.).

