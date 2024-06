Ha kijön a lépés és van egy kis szerencsénk...

Koltai Róbert Jászai Mari-díjas színművész ha teheti, és ideje engedi, akkor mindig nézi a magyar válogatott mérkőzéseit.

– Az nem jó szó, hogy nyugodtan ülök, le meccset nézni, mert mindig izgulok. Ha véletlenül más dolgom van a lakásban, akkor is a fél szemem, na meg a háromnegyed fülem ott van a meccsen, ha a magyar csapat játszik – mondta lapunknak a színész, aki az Európa-bajnokságot is nyomon követi.

A Svájc elleni mérkőzés első félideje a színművész számára zavarbaejtő volt, úgy érezte a játékosok meg se tudnak moccanni a pályán.

– Lehet nem érezték olyan nagy súlyú mérkőzésnek a játékosok azt a találkozót, pedig kiderült mindegyik rendkívül fontos. De azt is kimondhatjuk, hogy a svájciak megleptek minket, meglepően erősen kezdtek – folytatta gondolatait Koltai Róbert. Hozzátette, egyetért azokkal a véleményekkel, amelyek szerint Marco Rossi szövetségi kapitánynak nem biztos, hogy Szalai Attilát kelllett volna kezdetnie a mérkőzéshiánya miatt, ráadásul Fiola Attila is szinte a „műtőasztalról” került le.

A németek elleni mérkőzésen úgy érezte, hogy jobban teljesített a csapat, de a várható eredményt hozta a találkozó.

– Természetesen szurkoltam a várható eredmény ellen, de be kell vallani, hogy a németek nagyon erősek. Persze megvoltak a helyzeteink, és ha van egy kis szerencsénk, akkor máshogy is alakulhatott volna a végeredmény. Ráadásul az első gólnál volt egy lökés, fellökték Willi Orbánt. Az viszont pozitív, hogy látszott, mindenki a maximumot akarja nyújtani. – mondta a színművész.

A továbbjutással kapcsolatban Koltai Róbert úgy érzi, képes lehet rá a csapat, megmutatták azt is, hogy milyen hosszú ideig képesek veretlenek maradni, nem is volt olyan régen az az időszak, ahhoz kell visszanyúlni.

– Egy picivel lehet túlbizakodtuk a dolgot, én magam is abban reménykedtem, hogy ennél sokkal jobb teljesítményt nyújtunk majd. Azonban még mindig van esélyünk, de nem lesz egyszerű dolgunk. A skót csapat sokkal jobb annál, mint a németek ellen mutatott, Svájc ellen is már sokkal jobban mozgott a pályán. Mondhatjuk, hogy nekünk eddig nem jött ki a lépés, de ha vasárnap kijön, és van egy kicsi szerencsénk is, akkor úgy érzem nyerünk.