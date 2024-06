– A kapcsolat érzelmi, nyilván nem vagyok labdarúgó, de érzelmi kapcsolat köt a labdarúgáshoz. Követem a magyar válogatottat, sőt a magyar focit is valamilyen szinten – mondta lapunknak Hirt Károly, az Alba Regia Atlétikai Klub elnöke a magyar válogatott szombati, svájciak elleni Európa-bajnoki mérkőzése előtt. Hozzátette, nem árul el titkot azzal, hogy volt köze a labdarúgáshoz, mert két alkalommal is, 1996-ban és 2000-ben a Videotonnak volt az erőnléti edzője az első csapatnál, így érintett is a dologban és kötődik is hozzá, és nagyon szurkol.

Az ARAK elnöke arról is beszélt, nyomon fogja követni az Európa-bajnokságot, a lehetőségekhez mérten minél több mérkőzést szeretne megnézni.

– A siker az nyilván az, hogyha nyerünk, ami nem hiszem, hogy meglepetés lenne, de reálisan értékelve a helyzetet az sem okozna meglepetést, ha a svájciak nyernének, hiszen szerintem nagyon jó csapatuk van. Szerintem ott, az adott pillanatban nyújtott teljesítmény fogja eldönteni a mérkőzés kimenetelét – mondta már a szombati találkozóval kapcsolatban Hirt Károly.

Az atléta arról is beszélt, fontos kérdés lesz, hogy ki mellett áll a szerencse.

– A szerencse jó játékos, kérdés, hogy ki mellett fog állni. Ha velünk van akkor pedig megnyerhetjük a mérkőzést is – folytatta Hirt. Arról is beszélt, hogyha nem csak három mérkőzést játszunk az Európa-bajnokságon, akkor az nagyon jó eredmény lesz, hiszen ez azt fogja jelenteni, hogy a csapat továbbjutott a csoportkörből.