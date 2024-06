Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) azonban szombat délelőtt arról tájékoztatott, hogy a holland bíró mégis kap még mérkőzést az Európa-bajnokságon: a csoportkör harmadik fordulójában a hétfői olasz–horvát meccsen ő fújja a sípot.

Danny Makkelie a stuttgarti Eb-meccs után rengeteg kritikát kapott

Fotó: Thomas Kienzle / Forrás: AFP

Már Amerikában is a holland játékvezetőről beszélnek

Az Egyesült Államok egyik legismertebb lapja, a New York Times is megjelentetett egy cikket Danny Makkeliéről az Európa-bajnokság idején. Ebben kiemeli, hogy Makkelie civilben rendőrként dolgozik Rotterdamban, fiatalkorában pedig labdarúgás mellett kosárlabdában is játékvezető volt. 2011-ben lett nemzetközi játékvezető, 2020-ban vezetett már Európa-liga-döntőt, a mostani pedig már a második Eb-je. 2021-ben többek között az olasz–török nyitómérkőzést és

az angol–dán elődöntőt is megkapta, utóbbi hosszabbításában pedig hatalmas botrányt váltott ki a Raheem Sterling elesése miatt befújt büntetője

(többek között azért is, mert akkor éppen két labda volt a pályán), amely következtében végül Anglia jutott döntőbe.