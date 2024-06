Az első, svájciak elleni meccs előtti napon a kölni akkreditációs központban futottunk össze. Ő a két, korábbi válogatott futballistával, Juhász Rolanddal és Dragóner Attilával érkezett, s vette át kártyáját a mieink nyitó összecsapására. Akkor még nagyon bízott abban, hogy az egyenes kieséses szakaszban is követheti a magyar válogatottat.

– Duplán sajnáltam, hogy kiestünk a csoportküzdelmek után. Nagyszerű hangulatú az Európa-bajnokság, fantasztikus volt ebbe beleszagolni. A szakkomentátorok váltva követték válogatottunk összecsapásait, én Dragival és Juhász Rolival dolgoztam Kölnben, aztán hazajöttünk. Ők később még kiutaztak, de együtt már nem tevékenykedtek, érkezett Korsós György is. Én a nyolcaddöntőre utaztam volna Frankfurtba, amit hétfőn este, a portugálok ellen vívott volna a nemzeti együttes, ám erre sajnos már nem kerül sor, ugyanis a többi csoport eredményei nem úgy alakultak. A 2021-es Eb budapesti összecsapásain is dolgoztam, ez annyiban volt jobb, hogy most nem zárt, hanem nyitott studióból beszéltünk, sokkal jobban átjött a meccsek atmoszférája. A színvonal szerintem nem jobb és nem is rosszabb, mint volt három esztendeje.

A mieink szereplése kapcsán azt mondja, ő is nagyon bízott a továbbjutásban, az utolsó, skótok ellen hozták is a kötelezőt a fiúk, ám ez nem volt elég a nyolcaddöntőhöz.

– A svájciak ellen dőltek el a dolgok. Nem kezdtünk jól, az első félidőben nem találtuk a ritmust, fordulás után már lényegesen jobban néztünk ki, a helvétek kétgólos előny után visszavettek a ritmusból, kicsit ráültek az eredményre, elkezdtek fetrengeni, tördelték a játékot. Feljöttünk, szépítettünk, akadtak helyzeteink, de sajnos nem sikerült egyenlítenünk. A második, németek elleni találkozón a házigazdák véleményes körülmények között szerezték meg a vezető találatot, nem mondom, hogy egyértelmű szabálytalanság előzte meg Musiala gólját, de abban sem vagyok biztos, hogy Willi Orbánt tiszta körülmények között választották el a labdától. Nem láttam erről perdöntő felvételt. A vendéglátók ezzel együtt is jobbak voltak, nem véletlenül számítanak a torna egyik favoritjának, szervezettek, remek képességű labdarúgókkal. Azzal, hogy Toni Kroos három év után visszatért, rendkívüli stabilitást ad a középpályának. Úgy gondolom, ellenük Szoboszlaiék megtették a magukét, ahogy korábban, mélyebben, zártan védekeztek, abból igyekeztek ellenakciókat vezetni, ami sikerült is.

A korábbi szövetségi kapitány szerint a skótok ellen a mieink hozták a kötelezőt, elképesztő hangulatú mérkőzésen nyertek Csoboth Kevin 100. percben szerzett találatával.

– Tetszett a játékunk, Rossi meccsterve bejött, az elején kicsit átadtuk a kezdeményezést, úgysem tudnak ezzel mit kezdeni, ami be is jött. Ez erősítette a mieinket, a következő szakaszban hullámzott a játék, a végén Rossi remekül cserélt, a végjátékból mi jöttünk ki jobban. Csoboth a gólja előtt lőtt egy kapufát is, illetve Szoboszlainak is volt egy nagy helyzete, egyértelműen domináltunk, ez hozta meg a győztes, megérdemelt találatot. A továbbjutáshoz számolgatnunk kellett, a mínusz hármas gólkülönbség nem kecsegtetett sok jóval, ezzel együtt is továbbléphettünk volna, mert arra senki nem számított, hogy a portugálok nagyon tartalékos csapata nem végez legalább döntetlenre Georgia ellen, illetve az amúgy gyengén teljesítő, mégis csoportelső angolok nem verik meg a szlovénokat. Ezek váratlan eredmények, amikre nem számíthatott senki. Úgy gondolom, a szerzett három pont megfelel a válogatottunk erejének. A selejtezők során ilyen erősségű csapatokkal nem találkoztunk, mint Svájc, vagy Németország. Mi a szerbekkel viaskodtunk az első helyért, ők remek játékosokkal rendelkeznek, de csapatként nem erősek. Szemben mondjuk a svájciakkal, akiknek szintén nagyszerű futballistáik vannak, ráadásul közösségként is masszívak. Szerbia győzelem nélkül, két ponttal, utolsóként esett ki a kvartettjéből, mi viszont bizakodhattunk a továbblépésben. A mostani riválisokhoz Bulgáriát, Litvániát, Montenegrót nem érdemes hasonlítanunk. A 14 meccses veretlenség, a megnyert csoport alighanem túlzott elvárásokat támasztott a nemzeti együttessel szemben. Továbbjuthattunk volna, ha a németek, vagy a svájciak ellen pontot szerzünk, ám ez a bravúr kategóriájába tartozott volna.