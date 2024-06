Borsányi István úgy gondolja, ha a szurkolók látják, hogy a válogatott mindent megtesz, mindent megpróbál csak jobb az ellenfél – mert olyan van –, akkor nincs miről beszélni.

– Ha vannak felróható hibák, vagy nem megfelelő a hozzáállás, vagy bármi olyasmi ami nem pályára, nem nemzeti csapatba való akkor lehet hiányérzete a szurkolónak. Azonban ha mindent megtesznek, mint ahogy általában azt láttam is a Rossi csapaton, hogy felmentünk a pályára és megalkuvást nem tűrően kétszer megverjük a szerbeket itt is ott is, akkor ott nincs gond, mert az öltöző egységes, ott mindenki a sikert akarja. Ha ehhez az úthoz visszatalálunk akkor igenis lehetséges eredmény a győzelem, és a továbbjutás is, de ebből a szempontból nem a mi kezünkben van a sorsunk – jelentette ki az egykori játékos.

A skótokról úgy vélekedett, visszaállnak, védekeznek, gyors középpályásaik vannak, a második hullámban felérnek és be tudják fejezni a támadásokat.

– Ha hagyjuk, hogy megszerezzék tőlünk a labdát, és végigvigyék a pályán és befejezzék a támadásaikat, akkor lehet bajunk. Ha kihúzzuk ezt a méregfogat és befejezzük a támadásokat akkor lehet ellenük keresnivalónk, mert nem sebezhetetlenek ők. A labdaszerzések utáni átmenetekbe azonban nagyon jók, a kérdés az lesz, hogy tudjuk a támadásaikat levédekezni – jelentette ki Borsányi. Hozzátette, lesz mit taktikailag átbeszélni Marco Rossiéknak a mérkőzés előtt, az biztos.

Az edző zárásként arról beszélt, hogy a csapat képességeivel nincs probléma, jól össze van válogatva a keret, azonban az a fontos, hogy az edző eltalálja kiket kell a pályára küldenie.

– Rossinak nagyon jól kell döntenie, azokat az embereket kell pályára küldenie, akik a legjobb teljesítményt tudják kihozni magukból aznap és képesek arra, hogy megverjék a skótokat. Ha Sallai, Szoboszlai és Varga jó napot fognak ki, biztos vagyok benne hogy mindent megtesznek, a fontos, hogy be tudják fejezni a helyzeteket – zárta gondolatait Borsányi.