A magyar oktatásügy számára is fölajánlotta tapasztalatait egy nemzetközi nyelvoktató hálózat.

Pénteken ünnepelte egyéves születésnapját a fehérvári Helen Doron English nyelviskola, s ez alkalomból a világ 36 országában alkalmazott módszer kitalálója, a brit nyelvész, Helen Doron is eljött az ünnepségre.

A tájékoztatón a hazai központ szakmai vezetője, Mészáros Szilvia elmondta: épp Budapestről érkeztek, ahol jövőbeli magyarországi terveikről is beszéltek. Kiderült, hogy vezetőjükkel fölajánlották a több mint 35 éves módszer használata során összegyűlt tapasztalataik megosztását a magyar oktatásügynek. Ezzel is szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy a diákok minél hamarabb nyelvvizsga-bizonyítványhoz jussanak. Ha tehát létrejönne egy e témával foglalkozó munkacsoport, ahhoz szívesen csatlakoznának, s a tanárképzésben is partnerek lennének. Terveik szerint általános iskolás kortól kapcsolódnának be az oktatásba – fogalmazott a szakmai vezető.

Helen Doron megerősítette az elhangzottakat, és elmesélte, hogyan találta, majd alakította ki módszerét. Ennek alapja, hogy a gyermekek már egészen kis kortól kezdve úgy tanulják az angolt, mint az anyanyelvüket, tehát hallás után, játékos formában ismerkednek a szavakkal. Felhívta a figyelmet tanárképzésükre, valamint egyéb programjaikra is, és hozzátette: reméli, jó irányba lehet fordítani a magyar nyelvoktatást.

A tájékoztatón az iskola részéről fölajánlották, hogy egy éven keresztül vállalják két rászoruló, az önkormányzat bevonásával kiválasztott gyermek oktatását.

Cser-Palkovics András polgármester is méltatta a módszert, hangsúlyozva: valóban fontos lenne megtanulni jól kommunikálni idegen nyelven.