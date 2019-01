Folytatódnak a kiállítások Móron

Lassan véget ér a Móri Írók és Képzőművészek Szövetsége Egyesület elnökének, Abonyi Riának kiállítása.

Tíz évvel ezelőtt az egyik amatőr esten Udvardi János Weöres Sándorról tartott irodalmi előadást. A jó hangulatú, baráti összejövetel végén a tagok megszavazták, hogy új formában működjön tovább a szervezet. Így alakult a móri MIKSZ, 35 taggal. Azóta publikálnak a Móri Kristály újságban és már saját MIKSZ folyóirattal is jelentkeznek. A taglétszám és a támogatói kör is folyamatosan bővül, és befogadtak maguk közé több fia­tal és idős alkotót Balinkáról, Pusztavámról, Bakonycsernyéről, Csókakőről, Csákberényből, Sárkeresztesről, sőt Székesfehérvárról is. Veres Péter lelkész állandó helyszínt biztosít a szervezetnek, a móri Református Szolgáló Szeretet Házában, ahol rendelkezésükre áll az előadó és a kiállítótér, valamint a technikai berendezések.

Az egyesület vezetője, Abonyi Ria most a Móri TDM Egyesület irodájában állít ki. A tárlat művészi igényű gépi hímzésekkel és az alkotótól elvárt grafikákkal tölti meg a falakat.

A művek január 24-én láthatók utoljára, mert február elejétől már szebbnél szebb fafaragások és festmények várják majd az érdeklődőket ezen a helyen.