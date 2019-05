Újra ringbe lép Kiliti, Hegyi Barnabás viszont nem lesz ott Várpalotán

Mindössze egy fehérvári bunyós vesz részt a Gál Gyula Sportcsarnokban megrendezésre kerülő profi ökölvívógálán.

Még le sem porolta magáról a ringrozsdát, de szombaton ismét a szorítóban lesz jelenése Kiliti Tamásnak, a Videoton Box Club pehelysúlyú bokszolójának. Mint ismert, Kiliti nem sokat időzött el az amatőröknél – ahol bronzérmet szerzett az országos bajnokságon –, hanem egy esztendő után hivatásosnak állt, és áprilisban győztes meccsen mutatkozott be a profik között. A székesfehérvári gálán TKO-val győzte le Kovács Istvánt.

– Nagyszerű érzés volt bemutatkozni a profik között, élveztem a küzdelem minden percét. Kívánom minden magyar bunyósnak, hogy karrierje során legalább egyszer élje át azt az érzést, amikor ennyien szurkolnak neki. Hatalmas motiváció! Öröm számomra, hogy Várpalotára is nagyon sokan jönnek nekem szurkolni, ezért csakis a győzelem elfogadható szombaton is – fogalmazott a fehérvári öklöző.

A mértékadó BoxRec oldalon azonban újra Kovács István van megadva ellenfélként.

– Való igaz, visszavágóra kerül sor – közölte Kiliti Ferenc vezetőedző. – Nem erre készültünk, de pár napja kiderült, az eredetileg betervezett meccs nem jön össze különböző okok miatt. Nem változtat semmin, hiszen az elején bárkivel kerüljön is össze Tamás, azt meg kell oldania. A lényeg, hogy folyamatosan fejlődjön, amit már most hétvégén, a négy menetre tervezett összecsapáson is látni szeretnénk.

Az előzetes programban Hegyi Barnabás (5 győzelem/ 4 KO) is szerepelt, a középsúlyú ökölvívó azonban megerősítette lapunknak, hogy legközelebb csak az ősszel bokszol.

– Szeptemberben egy címmérkőzés vár rám, ezért a mesteremmel úgy döntöttünk, hogy nem szakítjuk meg a felkészülést egy újabb felhozó­ember miatt – mondta Hegyi. – Lent tartom a súlyomat, az a fontos, hogy néhány hónap múlva kerüljek csúcsformába, akkor tudjak százhúsz százalékot nyújtani, amikor számít.

Információnk szerint a bajnoki övért Harcsa Norbert (11 győzelem, 2 vereség) vagy Egedi Renátó (15 győzelem, 1 vereség, 2 döntetlen) ellen szállhat harcba az eddig még veretlen Hegyi Barnabás.