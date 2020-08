Még az idén megújul Csákvár a központjáig

Naponta négyezer gépjármű, amelyből négyszáz kamion, száz pedig autóbusz – ekkora forgalmat bonyolít a Magyar Közút felmérése szerint a 8126-os út a zámolyi körfogalom és Csákvár között.

A Magyar Közút Nonprofi t Zrt. még két évvel ezelőtt, 2018-ban egy állami pályázat keretein belül országosan több mint 526 kilométernyi út felújítását indította el. Ennek keretében újult meg a 8126-os, Söréd-Bicske összekötő út 13,6 kilométeres szakasza, amelyet január elején adtak át. Az eredeti tervek szerint ugyan Csákvár központjáig, a Szabadság térig tervezték az út felújítását, ám ez akkor elmaradt. A munkát az építőiparban bekövetkezett áremelkedés miatt nem tudták teljes mértékben kivitelezni a rendelkezésre álló 1,4 milliárd forintból, így a felújítás csak a csákvári reptérig készült el.

A teljes felújításról azonban semmiképp sem akartak lemondani, hiszen a 81-est az 1-es főúttal összekötő 8126-os út nagy forgalmat bonyolít le. A munka mellett szólt az is, hogy az útszakaszt utoljára 1977-ben újították fel, a nagymértékben nyomvályússá vált felület már a közlekedőkre is veszélyes volt.

A felújítás – amelyre a kormány biztosított kiegészítő forrást – július végén indult el, és november végére fejeződhet be. A meglévő burkolat marása után új kötő- és kopóréteget építenek a szakemberek, rendezik a padkákat és a vízelvezető rendszert, új burkolati jeleket festenek fel és kicserélik a KRESZ-táblákat is. Csákvár Vaskapunál a meglévő buszmegállók helyén bazaltbeton burkolatú buszöblöket építenek ki, továbbá Csákvár Zámoly felőli végén forgalomcsillapító sziget, a Bokréta utcánál pedig gyalogos-átkelőhely készül.

Csákvár polgármestere, Illés Szabolcs szerint a kisváros központjáig tartó felújítással a helyiek régi vágya válik valóra, akik arra is számíthatnak, hogy a padka szélesítésének köszönhetően új parkolóhelyeket tudnak kialakítani a Széchenyi utcán.

A térség országgyűlési képviselője, Tessely Zoltán már a januári átadáson beszélt arról, hogy a 8126-os út további szakasza – Csákvár és a Felcsút határában lévő körfogalom között – is megújulhat. Ennek érdekében már év elején készült egy kormány-előterjesztés, a „vita” most arról folyik, hogy a megvalósulás ennek az előterjesztésnek az elfogadásával, vagy a Magyar Falu Programba történő áthelyezésével jöjjön létre. A térség egyébként mintegy 10,5 milliárd forintot kaphat utak felújítására, amelyben szerepel a csákváriak egy másik régi vágya, a Gántra vezető, 8121-es út felújítása is.