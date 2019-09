Az Alba jó döntéseket hozott Szolnokon

Az Alba győzelmi reményekkel utazott az Alföldre, végül könnyed diadalt aratott a 2018-as bajnok, idei kupagyőztes otthonában.

A koronázóvárosiakhoz hasonlóan teljesen új csapatot építő Olajbányász ellen a látogatók minden negyedet megnyertek, különösen a második etapban voltak magabiztosak, a kék-fehérek 23 pontot dobtak, a hazaiaknak csak tízet engedélyeztek. Félidőben már jelentős különbséggel, 49-33-ra vezettek, a folytatásban még inkább elléptek, állandósult a húsz pont körüli differencia. A végjátékban mindössze egy kérdés vetődött fel: a látogatók elérik a száz pontot, vagy sem. Sikerült, az Alba magabiztos, 100-80-as sikerrel kezdte a 2019/2020-as bajnokságot.

– Felkészülten utaztunk Szolnokra. Az edzőmérkőzések jó alapot adtak, a tíz találkozó közül mindössze egyet veszítettünk el, a soproni nemzetközi tornán az első, hazai­ak elleni összecsapást. Félidőben ott is vezettünk, végül a gyengébb védekezésünk miatt vesztettünk. Aztán megkezdtük a felkészülést az első bajnokira, részletesen kielemeztük az Olaj KK játékát. A szezon eleje mindig bonyolult, szerencsére sikerült eredményesen bemutatkozunk. A győzelmünk kulcsát az jelentette, hogy nem hagytuk a házigazdákat kibontakozni, jó döntéseket hoztunk, végig jól dobtunk a mérkőzésen. Elégedett vagyok a játékosaim teljesítményével, nagyon örülünk a sikernek – közölte a csapat vezetőedzője, Jesus Ramirez.

A klub elnöke, Balássi Imre szerint rászolgáltak a győzelemre, ugyanis végig domináltak a tiszaligeti összecsapáson.

– A tavalyi, vártnál lényegesen gyengébb szezon után érthető volt, hogy új csapatot építünk. Mint ahogy az is logikus volt számunkra – vezetőtársaimmal egyetértésben –, hogy továbbra is bizalmat szavazunk az edzőnek, ezúttal olyan csapattal vágjon az új bajnokságnak, amelyet ő válogatott össze, a saját elképzelései szerint. Szolnokon nagyszerűen játszottunk, az örök rivális otthonában. Komoly céljaink vannak, amennyiben szombaton sikerül legyőznünk a Paksot, valamint tudunk nyerni Pécsen is, hatalmasat lépünk előre – mondta Balassi.

A válogatott center, Csorvási Milán is hozzátette a magáét, a palánk alatt remekül kiegészítették egymást a nagyszerűt nyújtó, szintén címeres mezes kerettag Molnár Mártonnal.

– Reménykedtem a sikerben, amit meg is szereztünk. Egyben van a csapat, mindenki lelkes, motivált, remek a hangulat az öltözőben, tűzbe megyünk egymásért. Nem sok gárda fog nyerni Szolnokon, nekünk összejött. Az igazolások jól sikerültek, az irányító, Ljubicic nagyon intelligens kosaras, jól szervez és remekül dob, miként Cupkovic is rendkívül hasznos, jól fogja a pozíciót, bent is jól dolgozik, továbbá kiválóan dob kintről. A három amerikai játékosunk extrán teljesített, miként centertársam, Molnár is kiválóan játszott. Úgy gondolom, az Olaj elleni játék remek alapot ad a folytatásra – zárta gondolatait Csorvási Milán.